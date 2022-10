Halle (dpa). - Die Preise für Bauleistungen in Sachsen-Anhalt sind im zweiten Jahr in Folge deutlich gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik jetzt mitteilte, lagen die Preise für den Neubau von Wohngebäuden im August 2022 rund 16,6 Prozent höher als im August vorigen Jahres. Die größten Preissteigerungen wurden im Bereich von Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten sowie bei Betonarbeiten erfasst. Am wenigsten betroffen waren Gerüstarbeiten.

Laut Amt sind hohe Energie- und Materialkosten, Rohstoffknappheit und eine erhöhte Nachfrage verantwortlich für den Preisanstieg. Hinzu komme die Ausweitung des Mindestlohns.