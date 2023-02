Die B 32 stellt einen wichtigen Abschnitt der überregionalen West-Ost-Achse B 28–B 32–A 81 dar. Diese Achse verläuft von Offenburg bis zur A 81 und bindet den Landkreis Freudenstadt an das Bundesautobahnnetz an. In Horb verläuft die Bundesstraße 32 gegenwärtig vom Verkehrsknotenpunkt B 28/B 32 hinunter in die Kernstadt und wieder hinauf nach Nordstetten, was mit einer hohen Verkehrsbelastung einhergeht. Künftig kann der Durchgangsverkehr über die neue Neckartalbrücke fahren – ohne die Innenstadt zu tangieren.



Insgesamt handelt es sich bei dem Auftrag um die Errichtung einer 667 m langen Hochbrücke. Das bis zu 90 m hohe Brückenbauwerk inklusive Pylone ist als sechsfeldriger Durchlaufträger konzipiert. Die drei mittleren der fünf Brückenpfeiler werden als Pylone mit V-förmiger Ausweitung oberhalb der Fahrbahn ausgeführt und die benachbarten Felder jeweils mit Schrägseilen abgespannt. Die Gründung der Pfeiler erfolgt überwiegend mittels Großbohrpfählen mit einem Durchmesser von 1,5 m und einer Länge von bis zu 40 m. Der Gesamtwert des Auftrags beläuft sich den Verantwortlichen zufolge auf rund 113 Millionen Euro. Die Realisierung des "Neckartalviadukts" startet 2023. Für 2026 ist die Freigabe für den Verkehr geplant.