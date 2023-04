Mengerskirchen (ABZ). – Beck+Heun nutzt die kommende BAU 2023 in München nach eigenen Angaben zur Präsentation von innovativen und weiterentwickelten Rohbau-Produkten. Auf dem knapp 250 m² großen Messestand in Halle A3 – Stand 302 kann das Fachpublikum einen ersten Blick auf das nachweislich energieeffiziente Lüftungssystem AIRFOX PLUS werfen.

Ein weiteres Produkt-Highlight ist der komplett überarbeitete Ziegelrollladenkasten ROKA-LITH2. Schwebend erlebbar ist das Fenster-Komplettsystem WINDOWMENT, das als All-in-One- Modul die Bauzeit verkürzt. Auch das Thema Sanierung steht unter anderem mit dem zuletzt stark nachgefragten THERMO-FLEX im Messe-Fokus der Rollladenkastenspezialisten aus Mengerskirchen.

Mit AIRFOX PLUS stellt Beck+Heun sein umfassend verbessertes integriertes Lüftungssystem vor, das in die höchste Energieeffizienzklasse A+ eingeordnet wurde. Denn trotz höherer Wärmerückgewinnung und einer Steigerung der Lüftungsleistung verbraucht AIRFOX PLUS deutlich weniger elektrische Energie, heißt es von Unternehmensseite. Hinzu komme die nochmals vereinfachte Elektroinstallation. Aufgrund des verbesserten Schallschutzes kann AIRFOX PLUS auch bei erhöhten Anforderungen verwendet werden und das unabhängig vom Wandaufbau und auch ohne baulichen Zusatzaufwand. Gleichzeitig gehen Planer, Bauherr und Verwender mit dem neuen AIRFOX PLUS dank der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in allen Belangen auf Nummer sicher.

Mit nochmals verbesserten Dämm- und Schallschutzwerten überzeugt laut Hersteller das komplett überarbeitete Ziegelrollladenkastensystem ROKA-LITH 2. Dank durchdachter Geometrie, definierten Befestigungslösungen und veränderter Oberfläche lässt sich der neue ROKA-LITH 2 noch besser in hochdämmendes Ziegelmauerwerk integrieren. Durchgehend gleiche Bauhöhen erleichtern den Einbau für Bauunternehmer und sorgen für deutlich reduzierten Logistikaufwand.

Wirtschaftlich Bauen bedeutet, Prozesse und Schnittstellen zu optimieren. Genau das macht das All-in-One-Modul WINDOWMENT. Denn bei dem Fenster-Komplettsystem von Beck+Heun sind alle Komponenten in einen gedämmten Tragrahmen-Stahlprofil mit vorgefertigten Fensteranschlüssen integriert. Auf der Baustelle können so in nur einem Arbeits-schritt Fenster, Beschattungseinheit mit Rollladen, Raffstore und passender Antriebstechnik sowie die Innen- und Außenfensterbank eingebaut werden, ist das Unternehmen sicher. Mit WINDOWMENT wird somit die Bauzeit verkürzt. Was in vielen europäischen Nachbarländern schon zum Standard am Bau zählt, steckt in Deutschland noch in den Anfängen. Dabei nimmt das modulare Bauen auch auf bundesdeutschen Baustellen immer mehr Fahrt auf. Erforderlich ist hierfür, nicht nur bei der Fenstermontage, ein Um- und Überdenken gewohnter Arbeitsweisen. Dann profitieren nicht nur Planer und Bauherren, sondern auch Fenster- und Rohbauer vom Planen und Bauen mit in sich abgeschlossenen Modulen wie WINDOWMENT. Angesichts der hohen Energiekosten sei mit einer deutlichen Zunahme von energetischen Sanierungen zu rechnen. Das betreffe nicht immer nur komplette Bauteile, sondern vielfach auch die nachträgliche Sanierung oder den Austausch von Fenstern. Für die effiziente nachträgliche Dämmung von bestehenden Rollladenkästen durch Fenster- oder Rollladenbauer wurde beispielsweise THERMO-FLEX (NEOLINE) entwickelt. Genaueres dazu erfahren Interessierte auf der BAU.