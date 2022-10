Andreas Eisele (Präsident des BFW Landesverband Bayern, Mitte) begrüßt zwei neue Mitglieder: die BayWa Bau Projekt GmbH, vertreten durch Steffen Mechter (Geschäftsführer und Leiter des Geschäftsbereichs Bau bei BayWa, r.) sowie die brüderl Gruppe aus Traunreut, vertreten durch deren Geschäftsführer Georg Brüderl jun (l.). Foto: BayWa Bau Projekt

Der BFW Bayern mit Sitz in München vertritt als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft die Interessen von mehr als 200 im Freistaat ansässigen Unternehmen. Der Verband ist der ideale Netzwerk-Partner für die BayWa Bau Projekt GmbH, die im Schulterschluss mit regional tätigen Bauunternehmen die Entwicklung und Realisierung von gemeinsamen Bauprojekten vorantreibt, teilt das Unternehmen mit.

"Es freut mich sehr, dass wir mit der BayWa Bau Projekt GmbH ordentliches Mitglied des BFW Landesverband Bayern und des Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen sind. Wichtig ist mir, dass wir jetzt auch in der regionalen Immobilienwirtschaft Trends und Entwicklungen aufgreifen, die außerhalb der großen Ballungsräume bislang zu wenig Beachtung gefunden haben", sagt Steffen Mechter, Leiter Geschäftsbereich Bau der BayWa AG und Geschäftsführer der BayWa Bau Projekt GmbH.

Als Beispiel nennt Mechter generationengerechte Wohnraumschaffung: In ländlich geprägten Regionen leben ältere Menschen vielfach einzeln oder zu zweit in veralteten Einfamilienhäusern. Diese Immobilien könnten an Familien der nächsten Generation übergeben werden, die sie dann energetisch sanieren und eigenen Vorstellungen entsprechend modernisieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Senioren in ihrer gewohnten Umgebung barrierefreie und komfortable Wohnungen in Geschosswohnungsbauten finden. Dies ist derzeit jedoch noch nicht der Fall, so Mechter.

"Hier setzen wir gemeinsam an", sagen Steffen Mechter und Andreas Eisele, Präsident des BFW Landesverband Bayern. "Das ist eines von vielen Themen, die wir zusammen auch mit dem Bundesverband diskutieren wollen und deren Umsetzung wir mit unserem Netzwerk vorantreiben können. Unser gemeinschaftliches Ziel ist es, die Baubranche nachhaltiger zu machen, deren Produktivität zu steigern und somit dazu beizutragen, die regionale Wertschöpfung zukunftsfähig aufzustellen."

Ein bedeutender Netzwerk-Partner der BayWa Bau Projekt GmbH in der Umsetzung von richtungsweisenden Bauprojekten ist die brüderl Gruppe aus Traunreut, erklärt das Unternehmen. Das oberbayerische Familienunternehmen habe sich als wichtiger Akteur der regionalen Immobilienwirtschaft ebenfalls für eine Mitgliedschaft im BFW Bayern entschieden.

"Die Zusammenarbeit mit der BayWa Bau Projekt GmbH ist für uns sehr wertvoll. Gemeinsam mit dem BFW Bayern möchten wir die Entwicklung innovativer Konzepte für nachhaltig-regionales Bauen weiter forcieren und unser Know-how mithilfe des Verbandes noch besser mit anderen Akteuren aus der Region vernetzen", sagt Geschäftsführer Georg Brüderl jun.