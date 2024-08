RELAST verbindet die Druck- und Zugzonen im Beton miteinander, heißt es seitens des Unternehmens. Dies geschehe mithilfe einer Verbundankerschraube, die aus einem betonschneidenden Gewinde und einem metrischen Anschlussgewinde besteht. Foto: Würth

Die Baubranche steht vor der Notwendigkeit, innovative Lösungen zu finden, die den Bedarf der Kunden nach schnellen und ressourcenschonenden Lösungen erfüllen.

Das Verstärkungssystem RELAST von Würth setzt nach Herstellerangaben neue Maßstäbe in der Bauwerksverstärkung und hat sich in zahlreichen erfolgreichen Projekten bewährt. Als bauaufsichtlich zugelassene Innovation in Anlehnung an DIN EN 1992-1-1 steigert RELAST den Querkraft- und/oder Durchstanzwiderstand von Stahlbeton- und Spannbetonbrücken jeder Größe. RELAST findet vor allem da Anwendung, wo auf veränderte Belastungsanforderungen reagiert und bestehende Brückenbauwerke ertüchtigt werden müssen, heißt es.

Auch kann RELAST einen Beitrag daran haben, die nötige Reduktion von CO2-Emissionen im Bausektor zu erreichen, indem die Lebensdauer bestehender Infrastruktur verlängert wird, statt sie durch einen Neubau zu ersetzen. Die Möglichkeit der Anwendung unter laufendem Verkehr, trägt ebenfalls dazu bei, Emissionen durch langwierige Umleitungen und Staus zu vermeiden.

RELAST verbindet die Druck- und Zugzonen im Beton miteinander, heißt es seitens des Unternehmens. Dies geschehe mithilfe einer Verbundankerschraube, die aus einem betonschneidenden Gewinde und einem metrischen Anschlussgewinde besteht. Injektionsmörtel, Druckverteilungsscheibe, Keilsicherungsfederscheibe und Sechskantmutter vervollständigen das System und schaffen eine zuverlässige Kombination aus Form- und Stoffschluss. Diese Verbindung ermöglicht es, freiwerdende Zugkräfte aufzunehmen und Schäden vorzubeugen, wodurch die vollständige Funktionsfähigkeit des Bauwerks gewährleistet wird. Planung und Umsetzung sind dabei in kurzer Frist und nahezu ganzjährig realisierbar.

Eine Reihe von Projekten hat nach Unternehmensangaben bewiesen, dass eine Sanierung mit RELAST für Auftraggeber eine spannende Option für viele Sanierungsfälle ist. Ein solches Beispiel ist die Sanierung der Brücke Amerikaweg A 96 in Lindau, bei der RELAST eingesetzt wurde, um die Tragfähigkeit der Brücke zu erhöhen. Die Arbeiten konnten von einer Seite durchgeführt werden und die Oberseite der Brücke blieb während der gesamten Bauphase befahrbar, ohne dass eine Erneuerung der Fahrbahn erforderlich war.

Ein weiteres Projekt war die Sanierung der Eisenbahnüberführung A 70 in Bamberg. Hier wurde RELAST verwendet, um die Versagensgefahr der vorhandenen Bewehrung zu beheben, die auf Spannungsrisskorrosion der Spannglieder zurückzuführen war. Die Arbeiten konnten größtenteils von der Unterseite aus durchgeführt werden, ohne den Zugverkehr zu beeinträchtigen.



Injektionsmörtel, Druckverteilungsscheibe, Keilsicherungsfederscheibe und Sechskantmutter vervollständigen das System. Foto: Würth

Bei der Autobahnbrücke A 96 in Hörbranz wurde RELAST eingesetzt, um die unzureichende Spaltzugbewehrung in den Scheitel- und Kämpfergelenksköpfen zu verbessern. Der Verkehr auf der Autobahn konnte während der gesamten Sanierungsmaßnahme aufrechterhalten werden, und die gesamte Arbeit dauerte lediglich vier Arbeitstage.

Diese Projekte sollen die Wirksamkeit und Vielseitigkeit von RELAST bei der Sanierung von Brücken unterschiedlicher Größe und Komplexität verdeutlichen, erklärt der Hersteller.

Mit dem "Pre-Check" bietet Würth eine einfache und unverbindliche Möglichkeit, die Anwendbarkeit von RELAST für ein spezifisches Projekt überprüfen zu lassen. Dazu können über die Website von Würth aktuelle Fotos und Dokumente des Projekts eingereicht werden. Die Experten für Bauwerksverstärkung von Würth prüfen dann das Projekt und geben eine schnelle Einschätzung, ob RELAST hier generell in Frage kommt. Diese erste Einschätzung ersetzt im weiteren Verlauf natürlich nicht eine ausführliche Begutachtung. Für die Planung selbst bietet Würth in der kostenfreien Würth Technical Software II ein spezialisiertes Modul zur Bemessung der RELAST Verbundankerschraube gemäß der bauaufsichtlichen Zulassung. Hier sind auch alle Produkte, Steckbriefe und Zulassungen komplett integriert, um die Planung optimal zu unterstützen.

Eine Einführung in die spezialisierte RELAST-Bemessungssoftware, sowie tiefgreifendes Wissen über das innovative RELAST-System vermittelt Würth in Online-Grundlagenseminaren für Fachleute aus Ingenieurbüros. In praxisorientierten Anwendungsseminaren für Ingenieure, Planer und Architekten sowie ausführende Betriebe werden darüber hinaus erworbene Kenntnisse direkt angewandt und umgesetzt.