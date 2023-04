Roth-Heckenhof (ABZ). – Mission Magni completed: Einschließlich der jüngst eingetroffenen 25 Teleskopstapler starken Magni-Lieferung stockte Beyer-Mietservice sein Rotoren-Segment in den vergangenen drei Jahren um insgesamt 110 Multifunktionsmaschinen auf.

Das Gesamtpaket, das der Vermieter mit dem renommierten Hersteller schnürte, umfasst Dreher mit maximalen Hubhöhen bis 29,8 m und Tragkräften von maximal 7000 kg sowie eine umfangreiche Auswahl verschiedenster Anbauwerkzeuge. Längst punkten die neuen Teleskopstapler auf europaweiten Baustellen mit zuverlässiger Power, hochmodernen Bedienfeatures und nie dagewesener innovativer Antriebstechnik, erläutert das Unternehmen.

Ein Stichwort, mit dem Beyer-Mietservice die Zukunft der Baumaschinenvermietung unterschreibt: Schon lange setzt der Anbieter auf alternative Antriebstechnologien und begegnet den stetig strengeren Auflagen in der Bauwirtschaft zukunftsorientierter denn je. So bringen die neuen Magnis nicht nur eine Stufe-V-konforme Motorisierung mit. Die Endlosdreher mit der Beyer-Bezeichnung TSR 2160, TSR 2670 und TSR 3060 sind optional mit einem TWIN-ENERGIE-System, einer neuartigen PLUG-IN-Technik für die elektrische Nutzung, aufrüstbar. Emissionsfreien Teleskopstapler-Einsätzen in Messezentren, Produktionshallen, Veranstaltungsarenen, Flughafengebäuden oder Museen steht nichts mehr im Wege.

Ebenso wenig dem schadstofffreien Einsatz in Innenstädten oder Parks. Maximale Effizienz generieren die hochmodernen Rotoren dank automatischer Anbaugeräteerkennung, Live-Lastdiagramm, großem Touch-Display und optionaler Funkfernbedienung. Wo auch immer sie zum Einsatz kommen, sorgen die Innovationsstapler für Wow-Momente, versichert Magni.

So auch bei diesem Einsatz in Lünen: Beim Tausch schwerer Scheiben im Lichtband eines Filmtheaters profitierten Glasbauer vom der feinfühligen Steuerung und der Flexibilität des Rotors TSR 3060. Sowohl die beengte innerstädtische Örtlichkeit als auch die komplexe Architektur des Kinos machten diese Verglasung außergewöhnlich – und den endlos drehbaren Magni-Rotor zur effizienten Einsatzlösung. Im Vorfeld gelang die Zuwegung in den Einsatzbereich per Allradlenkung, die standsichere Positionierung dank der variablen Abstützung des TSR 3060.

Für den sicheren Hub des Glases zum Montageort auf dem Kinodach wurde der Teleskopstapler doppelt mit Anbauwerkzeug ausgerüstet: Ein 4200 mm langer Gittermastausleger mit 600 kg Lasthaken generierte die nötige horizontale Reichweite zum Übergreifen der Dachkante auf rund 10 m Höhe.

Ein Glassauger mit maximal acht variabel ansteckbaren Saugtellern mit doppelt abgesichertem Vakuumkreis hielt die bruchempfindlichen Glaselemente sanft und sicher fest und wurde während der Einpassung millimetergenau von den Mitarbeitern geführt. Nur ein Beispiel dafür, wie Multifunktionalität bei Teleskopstaplern den Baustellen-Alltag effizienter gestaltet.