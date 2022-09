Dabei betreut die BG BAU nicht nur gewerbliche Unternehmen sondern auch private Bauvorhaben. "An unserem Messestand beraten wir Unternehmerinnen und Unternehmer zu Zuschüssen und Prämien für Investitionen in den Arbeitsschutz. 'Sicher arbeiten und dabei sparen' lautet das Motto", erklärt Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU. Zudem nutzt die Genossenschaft die Messe in Neumünster, um das Gefahrstoff-Informationssystem WINGIS online vorzustellen. Ob Erstellungen von Gefahrstoffverzeichnissen, Vorlagen für Betriebsanweisungen in zahlreichen Sprachen oder Berechnungen für Gefahrguttransporte: WINGIS online macht das Gefahrstoffmanagement leichter, versichert die BG BAU. Auch privaten Bauherren oder Baugemeinschaften bietet der Messestand Informatives. Etwa wie es läuft, wenn Ehepartner beziehungsweise -partnerin oder weitere Helfende mitarbeiten – dann agieren private Bauherren zeitweilig als nichtgewerbsmäßige Bauunternehmer und sollten ihre Helferinnen und Helfer vor Unfällen schützen. Sind sie bei der BG BAU versichert, sorgt die Solidargemeinschaft im Ernstfall für Heilbehandlung und schützt vor Schadensersatzansprüchen. Dafür zahlt der "Häuslebauer" Beiträge – und das ist unabhängig davon, ob Helfende gegen Bezahlung oder unentgeltlich arbeiten. Die BG BAU ist auf der NordBau in Halle 1 am Stand 1420 zu finden.

