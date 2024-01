Über den Baubeginn freuen sich Wolfgang Arning (Geschäftsführer STU GmbH, v. l.), Lennard Koch (Geschäftsführer Ost und Koch Immobilien GmbH), Patrick Wirth (Regionalleiter West Boels Rental), Jens Bohne (Filialleiter Osnabrück Nord Boels Rental), und Markus Supheert (Project Manager Real Estate DACH Boels Rental). Foto: Boels

Osnabrück (ABZ). – In Osnabrück hat der Bau einer neuen Boels Rental-Niederlassung mit großem Showroom, moderner Werkstatt und Büros begonnen, das teilt das Unternehmen mit. Der neue Standort im O.K. Businesspark Netter Heide hat neben der Niederlassung auch 3.600 Quadratmeter befestigte Außenfläche. Dieses Gelände bietet ausreichend Platz für die Lagerung von Maschinen und Materialien. Die Fertigstellung ist für Sommer 2024 geplant. Die neue Boels-Niederlassung mit 1200 Quadratmetern Nutzfläche wird von der familiengeführten Ost und Koch Immobilien GmbH (kurz OKI) aus Osnabrück gebaut, so erläutert Boels weiter. Mit Hilfe der Wirtschaftsförderung Osnabrück kam der Kontakt zwischen den beiden Parteien zustande.

Die neue Niederlassung mit sieben Mitarbeitern wird eine Spezialisierung im Bereich der Erdbewegungsmaschinen besitzen. Aber auch für die allgemeine Vermietung, wie zum Beispiel Kleingeräte, Hubarbeitsbühnen, Fahrgerüste und Spezialgeräte, werden Geschäftskunden in der neuen Niederlassung in Osnabrück fündig.

"Die Verdoppelung der Fläche in und um die neue Niederlassung bedeutet, dass wir mehr Maschinen lagern und die Verfügbarkeit unseres kompletten Sortiments erhöhen können. Die hervorragende Lage und Erreichbarkeit wird es unseren Kunden noch leichter machen, uns zu finden", sagt Patrick Wirth, Regionalleiter West bei Boels.

Die neue Niederlassung wird von OKI mit Blick auf die CO2-neutrale Zukunft von Boels Rental gebaut. Das bedeutet unter anderem, dass modernste Heiz- und Kühltechnik zum Einsatz kommt und das Dach mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird. OKI kümmert sich um den Bau des Gebäudes und der Gestaltung des umliegenden Geländes. Boels Rental kümmert sich selbst um den Innenausbau und die Einrichtung des Waschbereichs für den Fuhrpark.