Auf dem Boden unterhalb der Fahrzeugeinrichtung lassen sich beispielsweise Koffer festspannen oder verzurren. Foto: bott

Gaildorf (ABZ). – Im Rahmen der Münchner Fachmesse BAU 2023 zeigt bott Lösungen für die Ladungssicherung in Kastenwagen. Vom 17. bis 22. April 2023 ist der Fahrzeugausstatter auf dem 84 m² großen Stand 334 in Halle C6 präsent. Mit zwei ausgestellten Fahrzeugen will das Unternehmen zeigen, wie unterschiedliche Ladegüter für den Transport gesichert werden können.

Neben Sicherheitsaspekten stehen einfaches und schnelles Bedienen der Einrichtung im Mittelpunkt. Das Unternehmen zeigt nach eigener Aussage, wie organisiert aufbewahrte Ladung täglich Zeit spart, zur Verkehrssicherheit beiträgt und einen professionellen, aufgeräumten Eindruck hinterlässt. Die beispielhaften Ausbauten sollen eine platzsparende Verstauung von verschiedenartigen Ladegütern erlauben. Spannstangen, die bei Nichtbenutzung unter dem Dach verwahrt werden können, erleichtern laut bott das Fixieren großer Gegenstände auf dem Fahrzeugboden zwischen den Regalmodulen. Längliche Gegenstände – etwa Rohre und Stangen – lassen sich in Langgutwannen verwahren, die die gesamte Länge des Laderaums nutzen. Für Verbrauchsgegenstände wie Schrauben und Muttern bieten sich abgeschrägte Ablageflächen an. Wird eine Schachtel entnommen, rückt die nächste automatisch nach.

Auch mit Trennwänden versehene Schubfächer und entnehmbare bottBox Sichtlagerkästen sind für Kleinteile geeignet. Werkzeuge und andere Verbrauchsmaterialien kommen in Systainer? Servicekoffern unter. Sie lassen sich mit Hilfe von seitlichen Schienen passgenau in der Einrichtung einrasten. Außerdem können diese und andere Koffer auf dem Fahrzeugboden festgeklemmt oder mit Spanngurten verzurrt werden. Die Seitenteile der Einrichtung können Halter für Dokumente, Schutzhelme und andere Gegenstände aufnehmen. Für den fachgerechten Transport von Akkus für Geräte des Garten- und Landschaftsbaus eignen sich in die Einrichtung integrierte Ladegeräte. Diese kürzlich vorgestellte Lösung namens bott vario3 powered by Stihl wurde in enger Zusammenarbeit mit der Andreas Stihl AG & Co. KG entwickelt.