Die Gateshead Millennium Brücke in Großbritannien. Foto: Peter Landers and Wilkinson Eyre

Neue spektakuläre Konstruktionen (im Bild die Gateshead Millennium Brücke in Großbritannien) erweisen sich als Tourismusmagneten. Dabei sind die Herausforderungen an Brücken aller Art immens: Sie müssen jeder Witterung und aggressiven korrosiven Einwirkungen für mindestens 100 Jahre standhalten. Weltweit gewinnen deshalb laut Warenzeichenverband Edelstahl Rostfrei e. V. (WZV) zukunftsweisende Brücken aus Edelstahl Rostfrei immer mehr an Bedeutung.