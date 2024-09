Die Kapazitätsplanung visualisiert die Auslastung des Gesamtbetriebs, einzelner Projekte oder Abteilungen bis zu 60 Wochen im Voraus. Foto: Vanillaplan

Luzern/Schweiz (ABZ). – Um an dieser Stelle nicht nur keine Einbußen hinzunehmen, sondern die Produktivität effektiv zu steigern, gibt es Vanillaplan – ein Tool entwickelt von der Baubranche für die Baubranche, das auf modernster Technik beruht und gleichzeitig intuitiv zu bedienen ist, so der Hersteller.

Als cloudbasierte Software verknüpft Vanillaplan geschickt Einsatz- und Kapazitätsplanung: Mitarbeiter-Einsätze werden basierend auf der Unternehmensauslastung für alle Projektphasen von Planung über Produktion, Ausführung bis zum Service zugeteilt. So läuft die ganze Ressourcenplanung in einem zentralen Programm ab.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Durch die intuitive drag & drop-Funktion können Mitarbeitende, Fahrzeuge und Werkzeuge schnell auf Projekte eigeplant oder umgekehrt Projekte auf Ressourcen zugeteilt werden. Durch spezialisierte Planungshilfen, wie Filterfunktionen und Terminkollisions-Meldungen, wird der Planungsprozess erheblich erleichtert und eine flexible Reaktion auf kurzfristige Änderungen ermöglicht.

Die Kapazitätsplanung visualisiert die Auslastung des Gesamtbetriebs, einzelner Projekte oder Abteilungen bis zu 60 Wochen im Voraus. Ein anschauliches Ampel-Diagramm gibt Aufschluss über mögliche Engpässe, sodass Unter- und Überlastung frühzeitig entgegengewirkt und die Betriebseffizienz nachhaltig gesteigert wird. Eine der wichtigsten Fragen bei jeder Projektplanung: Wie kommt das Projekt voran? Darum zeigt der Ressourcenverbrauch als Ampelfarben-Balken ganz visuell, wie hoch der schon verbrauchte und der noch zur Verfügung stehende Personalbedarf in jedem Projekt ist.

Die Mobile App sowie die Anzeigetafel für den Betrieb ermöglichen es, Änderungen schnell an Mitarbeitende zu kommunizieren. Über die Mobile App haben Mitarbeiter ihre Einsätze auch von unterwegs im Blick und werden per push-Meldung zuverlässig über Änderungen informiert. Auch auf angehängte Dateien, wie Baupläne, Bilder oder Dokumente, kann direkt zugegriffen werden. Die Schnittstellenplattform VanillaplanFair ermöglicht einen automatischen Datenaustausch zu beliebigen IT-Systemen. So kann Vanillaplan ganz unkompliziert an bereits eingesetzte Planungs- oder ERP-Software angeschlossen werden.

Kürzere Bauzeiten, verlässlichere Produktionsbedingungen und damit letztendlich relevante Zeit- und Kostenvorteile – die Vorfertigung spielt vor allem im Holzbau eine immer größere Rolle. Ein effizienter Fertigungsprozess stellt dabei besondere Anforderungen an die Planung: Maschinen müssen optimalerweise durchgehend ausgelastet und die Zusammenarbeit verschiedener Mitarbeitender an Aufträgen berücksichtigt werden. Die Vanillaplan-Einsatzpläne für die Produktion bieten daher ein Set an spezifischen Zusatz-Funktionen, die genau auf die Anforderungen der Teile- und Elementfertigung zugeschnitten sind.

Die alinierte Zuteilung ermöglicht es, ein Projekt "auf der Linie" für seine gesamte Laufzeit einzuplanen, sodass es ohne Unterbrechungen durchgeführt und zuverlässig zum festgelegten Zeitpunkt fertiggestellt wird. Durch die dynamische Planung passt sich die Projektdauer automatisch an das eingeplante Personalvolumen an. So wird sichergestellt, dass Termine eingehalten werden, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen ändern.

Einsatzplanung mit Vanilllaplan. Abb.: Vanillaplan

Vanillaplan unterstützt die Planung im Drei-Schicht-System, was die fortlaufende Auslastung von Maschinen erhöht. Projektleiter können so die Produktion auch bei intensiver Auslastung optimal steuern, was zu einer signifikanten Effizienzsteigerung führt.

Die Arbeitsstationsliste bietet einen umfassenden Überblick über alle Arbeitsstationen und Maschinen mit den wichtigsten Details wie Start- und Endtermin oder Schichtbelegung. Wird der Endtermin eines Auftrags nicht eingehalten, ist dieser rot hervorgehoben, sodass sofortige Anpassungen möglich sind. Per drag & drop können Aufträge zeitlich nach vorne verschoben oder mehr Mitarbeitende darauf eingeplant werden, um die fristgerechte Fertigstellung sicherzustellen.

Fazit: Vanillaplan bietet Projektleitern eine maßgeschneiderte Lösung zur Optimierung ihrer Ressourcenplanungs-Prozesse, insbesondere in der Produktion. Speziell für die Anforderungen der Baubranche entwickelt, ermöglicht Vanillaplan eine optimale Übersicht über alle zeitlichen Abläufe und sichert eine termingerechte Fertigstellung der Projekte. Durch die kontinuierliche Analyse der Kapazitäten kann Engpässen frühzeitig entgegengewirkt und die Auslastung nachhaltig maximiert werden.

Spezielle Planungsfunktionen unterstützen dabei eine effektive wie intuitive Ressourcenzuteilung und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf kurzfristige Änderungen. Vanillaplan vereinfacht so den gesamten Planungsprozess, erhöht die Produktivität und sorgt für reibungslose Abläufe in der Bauplanung.