Unterschiedliche Datenquellen werden in einem Portal gesammelt. Foto: Liebherr

Die zu jedem Arbeitstag gesammelten Baustellendaten können aus unterschiedlichsten Quellen auf dieser Plattform zusammengeführt, gespeichert, individuell aufbereitet und automatisch geteilt werden. Baumaschinen von Liebherr bewegen sich in einer digitalisierten Welt. MyJobsite ermöglicht den digitalen Rundum-Blick und vereinfacht die Dokumentation von Daten aus unterschiedlichsten Quellen sowie die Verarbeitung, Auswertung und Übersetzung dieser in relevante Informationen (zum Beispiel Leistungsparameter, Baufortschritt, Maschinenauslastung), erklärt der Hersteller. Auf Basis dieser Informationen könne wiederum eine Qualitätskontrolle bestimmter Vorgänge auf der Baustelle stattfinden. So werde die Grundlage für die Optimierung von Arbeitsprozessen und letztlich für Zeit- und Kostenersparnisse geschaffen. Eine Liste aller Arbeitsprozesse kann mit Hilfe von Planungsdaten in MyJobsite hinterlegt werden. Auf diese Weise können Arbeitsschritte systematisch abgearbeitet werden. Maschinen- und Prozessdaten lassen sich live abrufen und werden laufend aktualisiert.

Der Nutzer hat so stets den vollen Überblick über geplante, aktive und abgeschlossene Prozesse und somit über den aktuellen Fortschritt der Baustelle. Alle gesammelten Daten werden nach höchsten Sicherheitsstandards gemäß ISO 27001 verschlüsselt, sicher abgespeichert und können auf Kundenwunsch hin jederzeit restlos gelöscht werden. Die Optik der Software ist ansprechend, die Bedienung außerdem einfach und intuitiv. Mit dem Baustellen-Dashboard behält man stets den Überblick. Alle relevanten Baustellenkennzahlen und Maschinendaten sind übersichtlich aufbereitet. MyJobsite liefert so Informationen über Fortschritt, Verbrauchsdaten, aktuelle Ereignisse und vieles mehr. Nicht nur im Spezialtiefbau müssen sämtliche erbrachte Leistungen beim Auftraggeber belegt werden. Gerade in diesem Bereich können die meisten Arbeitsergebnisse nach ihrer Fertigstellung aber nicht gesehen und begutachtet werden, da sie sich unter der Oberfläche und somit außerhalb des Sichtfelds befinden. Mit MyJobsite kann die Qualität aller Arbeiten nachgewiesen und gemäß DIN 1536 dokumentiert werden.

Auf Basis standardisierter Protokolle lassen sich alle hierfür notwendigen Dokumente mit wenigen Klicks und Eingaben in kurzer Zeit erstellen. Außerdem helfen aktive Benachrichtigung per E-Mail und SMS dabei, definierte Personen über den laufenden Fortschritt der Baustellen zu informieren, heißt es seitens des Unternehmens. Zusammenfassend ist MyJobsite ein sehr wertvolles Instrument zur Qualitätskontrolle und Dokumentation im Spezialtiefbau, das einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz sowie Effizienz aller Baustellenprozesse leistet.