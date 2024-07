Neustadt an der Weinstraße (ABZ). – Unmittelbar nach dem Release von SketchUp 2024 hat Softtech eigenen Angaben zufolge die neueste scaffmax-Version 23.2 in den Markt eingeführt. Sie biete vollumfängliche Kompatibilität mit der neuesten Version der Modellierungssoftware.

Per Klick lassen sich Modelle mithilfe des neuen Viewers von SketchUp 2024 via Browser betrachten. Abb.: Softtech

Gerüstplanende können laut Herstellerangaben ihre Gerüstmodelle mit SketchUp 2024 und scaffmax 23.2 nun ganz einfach über einen Link mit ihren Projektpartnern teilen. Ein Klick soll genügen und die Modelle sollen sich mithilfe von SketchUp im Web via Browser direkt öffnen und betrachten lassen.

Im Zuge dieses Minor Releases hat der Softwarefabrikant aus Neustadt an der Weinstraße laut eigenen Angaben außerdem neue Gerüstsysteme hinzugefügt und bestehende um zusätzliche Funktionalitäten erweitert.

So stehen aktuelle Artikellisten für die Peri-Systeme PERI UP Easy und PERI UP Flex ab sofort in zwei Detaillierungsgraden zur Verfügung. Neu dazugekommen ist das Einhausungssystem PERI Up Cladding. Mit den Produkten MJ-OPTIMA-COMBI, MJ-OPTIMA COMBI METRIC und MJ-OPTIMA COMBI TOP von MJ-Gerüst soll fortan zusätzlich ein automatisiertes Rüsten möglich sein.

Das gilt ebenfalls für die Gerüstsysteme von Scafomrux: Auch dabei wurden entsprechende Anpassungen in Zusammenarbeit mit dem Gerüsthersteller vorgenommen, berichtet das Unternehmen. Diese legen die Grundsteine für ein automatisches Rüsten mit dem neuen Fassadengerüst SUPER-RS. Passend zu den bestehenden Systemen gibt es in scaffmax nun die Varianten Scafom-Rux Framescaff-RS-(0,7)-U-Auflage, Scafom-Rux Ringscaff-RS- (0,7)-O-Auflage, Scafom-Rux Super-RS-Z-Auflage und Scafom-Rux Ringscaff-RS-Met- ric-O-Auflage, so der Lösungsanbieter.

Nicht zuletzt gab es laut Entwicklern Neuerungen und Erweiterungen bei den Produkten der Tobler AG: Die Gerüstsysteme MATO-3, MATO-8 und MATO-N ergänzen nun mit MATO-1 das Portfolio dieses Herstellers.

Auch bei diesen Produkten gibt es laut Softtech die Option, in zwei unterschiedlichen Detaillierungsgraden zu arbeiten und automatisch zu rüsten.