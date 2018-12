Aachen (ABZ). – Ang November wurden im Rahmen des „Celler Werktages“ der Heinze Baudatenbank die begehrten Architects’ Darling Awards vergeben. Mehr als 2100 Architekten und Planer hatten zuvor ihre Favoriten unter den mehr als 200 angetretenen Herstellern und Marken gewählt. Darüber hinaus vergab eine hochkarätig besetzte Expertenjury zwölf sogenannte Jury-Awards u. a. für übergreifende Marketingdisziplinen. Den Architects’ Darling Jury-Award für das „Beste BIM-Daten-Angebot“ sicherte sich in diesem Jahr Saint-Gobain.

Neben den Auszeichnungen in den einzelnen Award-Kategorien nehmen die Jury-Awards im Rahmen der feierlichen Preisverleihung einen besonderen Stellenwert ein. Vergeben werden sie durch eine unabhängige Fachjury. Diese besteht aus rd. 40 Experten aus Wissenschaft und Praxis sowie aus Vertretern namhafter internationaler Architekturbüros. Im Zuge der diesjährigen Prämierung zeichneten sie die Saint-Gobain-Gruppe für deren erfolgreiche Saint-Gobain BIM-Strategie mit einem der begehrten Jury-Awards aus.

Mit der Saint-Gobain BIM-Strategie hat der Konzern eine klare Leitlinie definiert, mit der Architekten und Planer mit leistungsstarken, konkreten Bauteillösungen in BIM-Qualität ausgerüstet werden. Im Laufe der Zeit ist so ein umfangreiches Angebot an BIM-Assistenten und -Plug-Ins für diverse Planungsprogramme entstanden. Ein Mehrwert der Saint-Gobain-BIM-Files: Sie bündeln die Daten der Konzernmarken Isover, Rigips und Weber zu sicheren Komplettlösungen und ermöglichen damit die schnelle und sichere Erstellung von bauteil-übergreifenden Gebäudemodellen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung“, erklärt hierzu der verantwortliche Projektleiter Zeki Harmanci. Die Saint-Gobain BIM-Strategie hat sich von Anfang an auf die Bedürfnisse von Architekten und Planern im Rahmen ihrer alltäglichen Planungsprozesse konzentriert. Der Architects’ Darling Jury-Award ist für uns ein Beleg dafür, dass wir mit unseren Angeboten dazu beitragen, digitales Planen und Bauen in Deutschland weiter zu etablieren.“