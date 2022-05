Garching (ABZ). – Wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre später als ursprünglich geplant, soll die IFAT diesmal vom 30. Mai bis zum 3. Juni in München auf dem Messegelände stattfinden. Umso dringender werden nun von der Fachmesse Antworten auf Fragen unserer Zeit erwartet. Beispielsweise, wie neue Technologien für die Abfall- und Rohstoffwirtschaft den Klimaschutz unterstützen können.

Ein wahres Schwergewicht, das Caterpillar/Zeppelin auf der IFAT zeigt: der 40-Tonner des Typs MH3040. Foto: Caterpillar/Zeppelin

Hier leistet die Kreislaufwirtschaft einen großen Beitrag, schließlich sollen Ressourcen geschont werden. Entsprechend akribisch müssen Baumaschinen Sortieraufgaben wahrnehmen, um die Wertstoffe voneinander zu trennen, damit die Industrie Wertschöpfung betreiben kann.

In diesem Jahr richtet Zeppelin den Fokus auf die Themen Recycling und Aufbereitung und präsentiert im Zuge dessen speziell darauf ausgerichtete Baumaschinentechnik auf der Münchener Messe.

Das Unternehmen nutzt die IFAT, um eine ganze Bandbreite von Umschlagbaggern zu zeigen. Das Portfolio reicht dabei vom Cat-Modell MH3022 bis zum Typ MH3040 (21 bis 39 t), flankiert von Radladertechnik und Maschinenvarianten wie etwa dem 950M.

Das Jobprofil für Aufgaben in der Recycling- und Entsorgungsbranche lautet: Wertstoffe sortenrein, sicher und schnell sortieren. Wenn es um die ersten und gröberen Sortierarbeiten geht, bietet sich Cat zufolge das Umschlagbagger-Modell der Bezeichnung M314 MH an. Dieses zeigt Zeppelin ebenfalls auf der IFAT. Durch den VAH-Ausleger, die kompakten Ausmaße und die hochfahrbare Kabine kann der Umschlagbagger auch in beengten Verhältnissen seine Arbeit ohne Schwierigkeiten verrichten. Beim Sortieren profitiert die Maschine von einer feinfühligen und schnellen Hydraulik, was sich dem Hersteller zufolge positiv auf die Effizienz auswirkt. Mit 18 bis 19 t Einsatzgewicht rundet dieser Maschinentyp das Programm für den Materialumschlag ab.

Am anderen Ende der Skala – was das Einsatzgewicht bis 39 t betrifft – steht der Cat MH 3040. Mit seinen Daten gilt er als ein Schwergewicht, das dieser Rolle im Schrottumschlag gerecht werden will: Das Cat/Zeppelin-Team präsentiert ihn auf der IFAT zwischen der Halle C4 und C5 vor Tor 3. Ausleger, Stiel und andere stark beanspruchte Bereiche sind aus dicken, mehrteiligen Platten, Guss- und Schmiedeteilen gefertigt, um der Materialermüdung standzuhalten und einen jahrelangen, störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, teilt der Hersteller mit. Auch für den größten Kollegen der MH-Reihe gilt: mit einer schnellen Schwenkgeschwindigkeit für kurze Zykluszeiten zu sorgen und damit mehr Material zu bewegen. Das fortschrittliche Hydrauliksystem bietet ein austariertes Verhältnis von Leistung, Effizienz und Feinfühligkeit. Der Schwerlastmodus erhöht die Hubkapazität.

Wie alle Cat-Bagger der neuen Generation ist auch diese Maschine mit einer elektrohydraulischen Vorsteuerung ausgestattet – sie ist ebenso Markenzeichen bei den Modellen MH 3022, MH3024 und MH 3026. Der Heavy-Lift-Modus ermöglicht auch bei diesen Typen, schwere Lasten effizienter zu bewältigen. Die standardmäßige Funktion SmartBoom vereinfacht die Bedienung und spart Kraftstoff durch die Nutzung freiwerdender Hydraulikleistung.

Die separate Schwenkpumpe sorgt für schnelles Beschleunigen und verschleißfreies Abbremsen des Oberwagens ohne Beeinträchtigung anderer Arbeitsbewegungen, heißt es seitens der Verantwortlichen. Die Joysticklenkung ist bei allen Modellen serienmäßig installiert. Rad- und Achspendelbremse erkennen die Arbeitssituation und schalten automatisch. Serienmäßig einzeln ansteuerbare Abstützpratzen bringen die Maschinen schnell in eine sichere Arbeitsposition, damit sie dann große Mengen von A nach B bewegen können. Was bei Unternehmen einen immer höheren Stellenwert einnimmt, sind Arbeitsschutz und -sicherheit. Auch diesen Anforderungen werden die Geräte Cat zufolge gerecht. Zu verdanken sei das unter anderem einer leistungsstarken LED-Lichtanlage mit 1800 L, Rundumleuchten und Fahralarm.

Weil jeder Wertstoff andere Anforderungen an sein Handling stellt, stehen verschiedene Ausrüstungsvarianten zur Auswahl. Auch bei den Anbaugeräten gibt es eine große Bandbreite an Equipment. Das Zeppelin-Team wird am Messestand verschiedene Varianten vorstellen und auf unterschiedliche Optionen näher eingehen.

Doch wie gut die Umschlagtechnik sich in der Praxis bewährt, das beweisen die Exponate auch direkt vor Ort: Typisch für die IFAT sind Live-Demos, die unter anderem im Rahmen der VDMA-Praxistage stattfinden – auch diese wird Zeppelin mit Gerätetechnik unterstützen.

Corona-Hinweis: Die Messe München hat ein Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, das gemeinsam mit den zuständigen Behörden laufend an die aktuelle Pandemie-Situation angepasst wird. Nach derzeitigen Informationen gilt am Zeppelin-Stand 139/238 in Halle C5 die 2G-Regel. Interessierte werden jedoch gebeten, sich vor ihrem Besuch über die geltenden Regeln zu informieren.