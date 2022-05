Charly Büth hat sich nach 17 Jahren als Vertriebsleiter Süd bei SBH Tiefbautechnik und insgesamt49 Jahren in der Verbaubranche in den Ruhestand verabschiedet. "Charly Büth hat sich in all den Jahren mit seiner Fachkompetenz, Loyalität und seinem menschlichen Wesen das Vertrauen der Kunden erarbeitet", lobte der geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Deußen seinen langjährigen Freund und Weggefährten. Als Zeichen der Anerkennung und des Dankes erhielt Charly Büth den goldenen SBH Rollenschlittenverbau.

