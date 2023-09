Lübeck (ABZ). – C. Christophel GmbH aus Lübeck setzt nach eigenen Angaben erneut innovative Maßstäbe in der Branche. Das Handelshaus aus Lübeck ist Spezialist für mobile Aufbereitungstechnik und zeigt auf der NordBau 2023 gleich acht richtungsweisende Maschinen.

Die RM100 GO! in Kombination mit Powerscreen Warrior 1400X. Foto: Christhophel

Die Branche der mobilen Aufbereitungstechnik erlebt eine bemerkenswerte Innovationswelle, und die bevorstehende NordBau 2023 wird die neuesten Fortschritte in diesem Bereich präsentieren.

Den Fokus auf neue Maßstäbe setzt auch die Firma C. Christophel GmbH aus Lübeck. Mit einer beeindruckenden Auswahl an modernster Aufbereitungstechnik wird die Ausstellungsfläche auf dem Stand N135 im Freigelände Nord/Hamburger Straße zum Schauplatz für wegweisende Lösungen, die die Effizienz, Produktivität und Rentabilität in der Branche nachhaltig verbessern können.

Unter den ausgestellten Maschinen finden Besucher die Powerscreen-Siebanlage Titan 1800, die beiden Brechanlagen Rubble Master RM100GO! sowie CityTrak 7TX von CityEquip, das Telestack-Haldenband Origin C6000T, die Schwerlastsiebanlage Portafill MR-5X, die Trommelsiebanlage Pronar MPB 20.55 GH sowie den Einwellenschredder Pronar MRW 1.300. Diese Auswahl spiegelt die Vielseitigkeit und technologische Spitzenleistung wider, die die C. Christophel GmbH seit fast 40 Jahren auszeichnet, erklärt der Hersteller.

Nachfolgemodell der einstigen Warrior 1800

Mit der Titan 1800 von Powerscreen zeigt sich auf der diesjährigen NordBau erstmalig das Nachfolgemodell der einstigen Warrior 1800 mit gleicher Ausführung. Die robuste Schwerlastsiebmaschine mit dem 1500 x 4800 mm großen Siebkasten verarbeitet schwierigste Materialien verschiedenster Korngrößen und Konsistenzen bei durchgängiger Durchsatzleistung. Eine breite Auswahl an Siebeinsätzen macht die Titan 1800 zu einer effizienten Lösung in allen gängigen Anwendungen. So eignet sie sich für die Verarbeitung von gemischtem Abrissmaterial ebenso wie für den Einsatz im Steinbruch oder im Kiestagebau.

"Der RM 100GO! ist der Star unter den mobilen Prallmühlen: Der Hochleistungs-Brecher übertrifft immer wieder die Erwartungen unserer Kunden", berichtet Christophel-Geschäftsführer Alexander Draeger. Der mobile Prallbrecher punkte durch hohe Zuverlässigkeit, Wertbeständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Produktivität, was sich in sehr niedrigen Betriebskosten niederschlage. Mit einem Eigengewicht der Grundmaschine von lediglich 29 t ist er leistungsstark und bricht bis zu 250 t/h. Das mobile Power-Paket ist intuitiv und einfach bedienbar, innerhalb weniger Minuten voll einsatzbereit und verarbeitet rasch die unterschiedlichsten Materialien wie Beton, Bauschutt, Asphalt und Naturstein. Optional gibt es den RM 100GO! auch mit Hybrid-Technologie. Damit verschaffte sich der Anwender noch mehr Vorteile und Flexibilität auf Baustellen. Die Einhaltung von Abgaswerten, niedrigere Lärmemission und günstig im Antrieb sind nur einige der Vorteile, heißt es von Unternehmensseite.

Klein und kompakt, aber nicht weniger kraftvoll und effizient ist der Backenbrecher CityTrak 7TX Hybrid von CityEquip. "Das ist Kompaktrecycling für kompromisslose Profis!", schwärmt Matthias Dammer, langjähriger Vertriebsprofi bei Christophel. "Was meine Kunden in Norddeutschland über diesen CityTrak sagen? Einfache, robuste Bauweise!".

Zusätzliche Verbraucher flexibel anschließbar

Über zwei Abgänge sind zusätzliche elektrische Verbraucher flexibel anschließbar. Ohnehin kann der CityTrak 7TX hybrid optional einfach mit externem Strom versorgt werden. Wenige Minuten Rüstzeit. Dankbar in der Anwendung. Und die Erfahrung zeigt, dass der CityTrak 7TX hybrid auch international eine feste Größe ist. Ob im Hartgestein Skandinaviens oder beim Recyclingeinsatz in Portugal: Der CityTrak 7TX hybrid ist eine Anlage, die hält, was sie verspricht. Ohne technischen Schnickschnack.

"Der Fachkräftemangel ist in unserer Branche längst angekommen", berichtet Christophel-Aufbereitungsexperte Michael Berg. "Da kommt man nur schwer an einem Haldenband vorbei. Das arbeitet, wenn nötig, 24 Stunden am Tag. Als preiswerter Einstieg in die Profiklasse des effizienten Haldens ermöglicht das Haldenband Origin C6000T von Telestack Abwurfhöhen auf bis zu 12,58 m und Kapazitäten von bis zu 300 t/h.

Mit seinen rund 11 t Gewicht und einer Länge von 27 m beeindruckt das kettenmobile Haldenband überall dort, wo schnell und platzsparend gehaldet werden muss. Kompakt gebaut mit klappbarem Aufgabe- und Kopfteil ist das Band schnell verladen und am Einsatzort in zehn Minuten in Betrieb genommen."

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht die raupenmobile Trommelsiebanlage MPB 20.55GH von Pronar. Foto: Christhophel

Schwerlastsieben mit höchster Leistung und trotzdem einfach transportierbar – diese eigentlich widersprüchlichen Eigenschaften vereine die Schwerlastsiebanlage MR-5X von Portafill spielend. "Dank ihrer unglaublichen Zuverlässigkeit ist sie genau die richtige Maschine, wenn schwierige Siebmaterialien in großen Mengen verarbeiten werden müssen", schwärmt Jörg Karsten, Sales Manager Nord von der C. Christophel GmbH. Saubere Trennschnitte bei siebschwierigen Materialien wie Aushub, Boden-/Bauschuttgemisch und Sand verarbeitet die MR-5X mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit. Besonders praktisch: Die 2-in-1-Option lässt sich optional nutzen, um Überkorn- und Mittelkorn-Fraktionen gemeinsam platzsparend auszutragen.

Auch große Mengen effizient abtransportieren

Auch große Mengen werden über die breiten Auswurfbänder effizient abtransportiert und aufgehaldet. Eine besondere Eigenschaft der MR 5X ist ihre geringe Aufgabehöhe. Die Klassierung direkt hinter einer mobilen Brechanlage ist deshalb ein Leichtes. Der niedrige Verbrauch und die im Vergleich erstaunlich geringen Anschaffungskosten runden das Gesamtpaket MR-5X ab. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht die raupenmobile Trommelsiebanlage MPB 20.55GH von Pronar. "Die Maschine ist perfekt darauf ausgelegt, auch adhäsives Siebgut zuverlässig zu trennen.", so Fabian Arndt, Sales Manager bei Christophel. 3,9 m Trichterbreite und 6 m³ Trichtervolumen sorgen für eine schnelle Beschickung und kontinuierliche Materialzufuhr. Ob Mutterboden, Kompost oder Holz – die Anlage ist vielseitig einsetzbar. In dem rotierenden Zylinder wird das Aufgabematerial gleichermaßen gedreht, gewendet, gesiebt und gefördert. Solange, bis das Überkorn sauber und gereinigt auf Halde abtransportiert wird.

Der zuverlässige Einwellenschredder MRW 1.300 von Pronar erfüllt fast jeden Recyling-Wunsch. Der niedertourige Einwellen-Zerkleinerer frisst sich durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien. Dazu stehen verschiedene Schneidmesser-Typen zur Verfügung: Brechende für Holz-, Grün-, Kunststoff- und Kommunalabfall. Schneidende für Gummimaterial, Folien, Kunststoffe und Textilien. Und Zerkleinernde für Wurzeln, Stämme und Eisenbahnschwellen. Die aggressiven Werkzeuge wirken dabei mit hohem Drehmoment auf die Gegenschneide. Das gewünschte Endprodukt in den benötigten Korngrößen entsteht durch den Einsatz des Kamms, der unter der Welle liegt. Die eingebaute Überlastsicherung an der Gegenscheide gewährleistet eine hohe Langlebigkeit. So sorgt das Kraftpaket auf Kette für maximale Flexibilität.

"Nachhaltigkeit und ressourcenschonendes Wirtschaften ist bei unseren Kunden ein großes Zukunftsthema. Gleichzeitig muss die aktuelle wirtschaftliche Lage berücksichtigt werden. Da geht es auch um Reduzierung von Energiekosten und die Frage nach funktionierenden Lieferketten. Umso wichtiger auch für unser Unternehmen, unsere Kunden professionell und mit Know-how auf diesem Weg zu begleiten", so Geschäftsführer Rüdiger Christophel. "Wir legen Wert auf eine umfassende Beratung. Dazu gehört zunächst eine Rohstoff-Analyse. Darauf ist die richtige Aufbereitungstechnik abzustimmen. Eine genaue Vorstellung über die zu erwartenden Einnahmen aus Annahmegebühren und den Verkaufserlösen aus dem gewonnenen Material bieten in Zeiten von Rohstoffknappheit und Deponienotstand weitreichende Chancen. Wie das nachhaltig, erfolgreich und gewinnbringend gelingen kann, präsentieren wir auf unserem Stand N135 im Freigelände Nord, Hamburger Straße", blickt der Unternehmens-Chef in die Zukunft.