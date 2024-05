Das HH Connect ist laut Hersteller eine flexible Lösung für Fachleute, die eine größere Anpassungsfähigkeit in ihrer täglichen Arbeitsumgebung suchen. Foto: Helly Hansen

Mit dem Launch von HH Connect für Frühjahr/Sommer 2024 kommt Helly Hansen mit vielseitigen Hängetaschen auf den Markt, die man an den HH-Arbeitshosen befestigen und leicht wieder abnehmen kann. Das HH Connect Concept bietet eine moderne sowie flexible Lösung für Arbeiter, die nach mehr Anpassungsfähigkeit und Langlebigkeit bei ihrer täglichen Arbeitskleidung suchen.

Für Sommer 2024 stand die Frage im Fokus, wie Arbeitskleidung noch vielseitiger und funktioneller gestaltet werden kann. Das HH Connect Konzept bietet die Lösung: "Die Taschen sind austauschbar, so dass es möglich ist, für verschiedene Arten von Arbeiten unterschiedliche Vorrichtungen zu verwenden. An einem Tag wird vielleicht das neue Fenster eingesetzt und dafür gibt es ein Satz Werkzeuge. Am nächsten Tag steht etwas ganz anderes auf dem Programm, wofür andere Werkzeuge benötigt werden.

Mit dem HH Connect Konzept kann man einfach die Tasche bereithalten, sie abnehmen und die neue Tasche anbringen", so Andreas Pohl-Larsen, Vice President von Helly Hansen Workwear. Dem Design Team war klar, dass die Bedürfnisse je nach Tätigkeit sehr unterschiedlich sind: "Deshalb haben wir beschlossen, nicht nur universelle Hängetaschen zu entwickeln, sondern auch Hängetaschen, die speziell auf verschiedene Berufe zugeschnitten sind", so Jenny Horn, Produkt-Managerin von Helly Hansen Workwear. "HH Connect begann mit dem Input unserer Testerinnen und Tester, die unsere Kleidung tagtäglich benutzen und das Urteil war ziemlich eindeutig: Wir hatten bereits die besten und bequemsten Arbeitshosen, konnten unsere Taschenlösungen aber noch wirklich verbessern", sagt Andreas Pohl-Larsen zur Entstehung der HH Connect Idee. "Wir haben in der Entwicklung die Platzierung der Taschen und Reißverschlüsse verbessert, einen Klebeband- und Hammerhalter angepasst und die Verwendung von Materialien optimiert.

Um die Haltbarkeit zu erhöhen, haben wir ein stärkeres und abriebfesteres Polyamid-Gewebe in unsere neuen Hängetaschen eingebaut", sagt Jenny Horn. Es wurde jedes auch noch so kleinstes Detail berücksichtigt, um die Langlebigkeit zu erhöhen – so ist jede der Taschen mit einem doppelt gefütterten Boden, Verstärkungen an der gesamten Tasche sowie mehreren Aufbewahrungsmöglichkeiten und Werkzeugfächern ausgestattet. "Insgesamt haben wir für das HH Connect Konzept mehrere Entwicklungsrunden durchlaufen und dabei jedes einzelne Feedback berücksichtigt. Denn die Rückmeldungen unserer Professionals sind die wertvollsten Erkenntnisse, die wir während des Entwicklungsprozesses gewinnen können", so Jenny Horn. Das fertige Konzept bietet eine Vielzahl individueller Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Arbeitshosen der Helly Hansen Workwear.