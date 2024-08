Konstruktion einer Halle. Abb.: Trimble

Jetzt setzt das Unternehmen eigenem Bekunden zufolge auch bei allen zukünftigen Projekten im konstruktiven Stahlbau auf Tekla Structures.

Seit April dieses Jahres modelliert Goldbeck bei allen neuen Projekten den konstruktiven Stahlbau mit Tekla Structures. Die externen Goldbeck-Projektpartner steigen ebenfalls schrittweise auf Tekla Structures um. Goldbeck erwartet, so die Unternehmensaussage, noch in diesem Jahr eine Beschleunigung der Konstruktionsprozesse im Stahlbau. Referenzwerte aus der Betonfertigteilkonstruktion sollen in Teilbereichen eine um rund 50 % erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeit zeigen.

Goldbeck plane, eine durchgehende digitale Prozesskette mit Tekla Structures als wichtiges Werkzeug zu etablieren. Das Ziel ist es, für jedes Bauprojekt bei Goldbeck einen digitalen Zwilling zu erzeugen, um diesen entlang des gesamten Gebäudelebenszyklus für verschiedenste BIM-Anwendungsfälle zu nutzen, so das Unternehmen.



Julia Rau, Fachbereichsleiterin Konstruktion bei Goldbeck und Teil der Projektleitung Tekla.

Neben der Einführung von Tekla im Stahlbau implementiert das Unternehmen weitere Softwarelösungen von Trimble. Die Cloud-Lösung Tekla Model Sharing kommt bei der Kommunikation innerhalb der einzelnen Gewerke zum Einsatz und ist an allen Arbeitsplätzen verfügbar. Parallel wird die Common Data Environment Plattform Trimble Connect für die Cloud-basierte Zusammenarbeit eingeführt. Aktuell laufen Pilotprojekte für eine gewerkeübergreifende Kollaboration.

Zusätzlich kommt Trimble Connect bei Goldbeck für die externe Anwendung, mit Partner- und Ingenieurbüros, zum Einsatz. Seit Mai 2021 arbeiten Trimble und Goldbeck zusammen, berichten die Unternehmen. Goldbeck führte die Tekla-BIM-Software zunächst für die modellbasierte Konstruktion von Betonfertigteilen ein. Im August 2022 fiel die Entscheidung, Tekla Structures auch für den konstruktiven Stahlbau einzusetzen.

Nach ersten Vorbereitungen und Konfigurationen lief der Umstieg mit Pilotprojekten in der Konstruktion von Bürogebäuden an. Goldbeck rechnet laut eigener Aussage damit, dass im Dezember 2024 alle Anwender im Bereich Stahl mit der Tekla-Software arbeiten.

Thomas Janka, Manager Customer Success bei Trimble. Fotos: Trimble

"Wir vereinen dank Tekla nun mehrere Gewerke in einer Software und verknüpfen sie über Trimble Connect. So vereinfachen wir unsere Softwarelandschaft deutlich und reduzieren Schnittstellen. Mit dem Einsatz von Tekla Structures und Trimble Connect gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung der Erstellung des Goldbeck Building Twins. Die Zusammenarbeit mit dem Tekla-Team ist durch offene Kommunikation, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft geprägt", sagt Julia Rau, Fachbereichsleiterin Konstruktion bei Goldbeck und Teil der Projektleitung Tekla.

"Tekla ist eine hochwertige 3D-Konstruktionssoftware mit einer ausgezeichnet dokumentierten Programmierschnittstelle und einem zukunftssicheren Kern. Durch einfache und intuitive Modellierungsmöglichkeiten sowie ihre anwenderfreundliche Oberfläche ist sie ein optimales Werkzeug für unsere Nutzerinnen und Nutzer", so Maximilian Böhmer, Teamleiter BIM bei Goldbeck und Teil der Projektleitung Tekla.

Maximilian Böhmer, Teamleiter BIM bei Goldbeck und Teil der Projektleitung Tekla.

"Der Austausch mit dem Team von Tekla ist offen und wir schätzen die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen von Trimble über Prozesse zu sprechen, voneinander zu lernen und gemeinsam die Software zu verbessern." "Als führendes Unternehmen in der Baubranche ist Goldbeck ein hervorragender Partner für Trimble und unsere innovativen Lösungen. Die systematisierte Planungs- und Bauweise von Goldbeck passt optimal zu den Funktionalitäten von Tekla Structures. Wir freuen uns, dass wir den erfolgreichen Go-Live unseres Produkts im Bereich Stahlbau bei Goldbeck begleiten durften und blicken gespannt auf die zukünftigen Pläne zur Integration von Trimble-Lösungen bei Goldbeck", sagt Thomas Janka, Manager Customer Success bei Trimble.