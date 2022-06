Tschagguns/Nüziders (ABZ). – In vier Jahren entwickelten drei junge Vorarlberger ihr Schulprojekt zur IT-Lösung für die Baubranche. Das System des Start-ups Sodex Innovations sammelt 38 Millionen Messpunkte pro Minute. Das Bauunternehmen Tomaselli Gabriel hat das Potenzial erkannt und testet die Lösung als erster Entwicklungspartner in der Praxis.

Die Visualisierung zeigt, wie das Sodex-System laufend die Ist-Situation scannt, um sie mit der Soll-Situation abzugleichen. Abb.: Sodex

Schon seit einem Jahrzehnt sind die Bagger von Tomaselli Gabriel Bau mit GPS bestückt. Jetzt hat ein 29-Tonnen-Exemplar des Walgauer Unternehmens eine ganz besondere Zusatzausstattung: das SDX-4DVision des Vorarlberger Start-up-Unternehmens Sodex Innovations.

Kamera, Laser und eine Recheneinheit erlauben die Sammlung und Verarbeitung von 38 Millionen Messpunkten pro Minute und die Verknüpfung mit Fotos von der Baustelle, den sogenannten Snapshots. Das Ganze setzt auf dem vorhandenen Assistenzsystem des Baggers auf, was laut Sodex Kosten und Einarbeitungszeit spart. Der Maschinenführer bekommt die Ist- und Soll-Situation des Geländes visualisiert und kann mit einem Klick wählen, welches Material er gerade bewegt. "Die Abrechnung der Aushubarbeiten wird so zum Kinderspiel und manuelle Vermessungen sind hinfällig", erklärt Sodex-Mitgründer Raphael Ott.

Bereits vor der offiziellen Präsentation des Systems ging Sodex Innovations eine Kooperation mit Tomaselli Gabriel Bau ein.

"Unser Ziel ist es, Entwicklung zu schaffen und die Digitalisierung am Bau voranzutreiben", erklärt Geschäftsführer Philipp Tomaselli. Gerade in Hinblick auf große Infrastrukturprojekte sieht er – über die Verrechnung hinaus – großes Potenzial in der Lösung: "Durch die Kombination der GPS-Daten, des 3D-Laserscans und der per Bilderkennung automatisch ausgewerteten Snapshots lassen sich perfekte Dokumentationen für die Bauherren erzeugen."

Dazu werden die gesammelten Informationen verknüpft und in CAD-Pläne umgewandelt. So wissen etwa öffentliche Stellen noch Jahrzehnte später exakt Bescheid, was genau wo bei Tiefbauprojekten verbaut wurde.

Sodex Innovations startete vor vier Jahren als Schulprojekt. Bereits nach zwei Jahren konnte mit einem 2,5-Tonnen-Bagger als Prototyp eine Grube autonom ausgehoben werden. Der jetzige Fokus auf das "Vermessen" ist das Ergebnis aus Gesprächen mit mehreren hundert Bauunternehmen. Mittlerweile hat das elfköpfige Team die Lösung zur Marktreife gebracht. "Die Kooperation mit Tomaselli Gabriel Bau ist für uns essenziell, weil wir durch die Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz die Funktionalität weiter perfektionieren können", betont Raphael Ott.