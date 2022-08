Dr. Steffen Haack hat den Posten als Vorstandsvorsitzender bei Bosch Rexroth übernommen. Er löst damit Rolf Najork ab, der sich fortan voll auf seine Funktion als Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH konzentriert. Zuletzt führte Haack von 2017 bis Ende 2021 den Produktbereich Industrial Hydraulics und trat zum Januar 2021 erneut in den Vorstand ein, dem er bereits von 2015 bis 2017 angehört hatte. Dort ist er seitdem für die gesamten Entwicklungstätigkeiten von Bosch Rexroth und den Produktbereich New Business verantwortlich. Seine aktuellen Verantwortlichkeiten im Vorstand, Entwicklung und Produktbereich New Business, wird Haack auch als Vorstandsvorsitzender weiterführen. Von Najork übernimmt er die Zuständigkeit fu?r die Zentraleinheit Strategie, Geschäftsfeldentwicklung und Benchmarking. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Haack Vorsitzender des Fachverbandes Fluidtechnik im VDMA und Mitglied im Beirat des Deutschen Maschinenbau-Gipfels.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Personen bestellen

Themen Newsletter Zur Person bestellen

Unternehmens Presseverteiler Bosch Rexroth bestellen