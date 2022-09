Die Firma Stabel entschied sich gleich für drei RUTHMANN STEIGER.

Gescher-Hochmoor (ABZ). – Gleich dreimal hat sich Stabel für einen Ruthmann Steiger entschieden. Der Vermieter freut sich über, einen TBR 260, einen TB 300, einen T 330 und erweitert seinen Fuhrpark damit um drei Maschinen vom 3,5-Tonnen- bis 7,5-Tonnen-Sektor.

Stabel, mit Hauptsitz in Nürnberg, ist überwiegend in Bayern und darüber hinaus bundesweit tätig. Als Mitglied von PartnerLift, kann der Vermieter für Arbeitsbühnen, Stapler und Telestapler seine Kunden überall in Deutschland und Europa mit der richtigen Arbeitsbühne bedienen.

Der RUTHMANN STEIGER TBR 260 bietet 26 m Arbeitshöhe und einer Reichweite von 17 m. Die TBR-STEIGER sind laut Hersteller bei einer breiten Zielgruppe beliebt. Die RÜSSEL-Konstruktion verfügt über 185° Korbdrehwinkel. Er ermöglicht eine höhere Einsatzflexibilität und Arbeiten an schwer zugänglichen Arbeitsorten.



Der RUHMANN STEIGER T 330 hat eine seitliche Reichweite von 21,2 m gepaart mit einer Arbeitshöhe von 33 m. Fotos: Ruthmann

Es können vier Bewegungen gleichzeitig durchgeführt werden – heben, schwenken, teleskopieren, RÜSSEL auf/ab und die zusätzliche Korbdrehung können parallel aus dem Korb gesteuert werden. Premium Stahl und neuste Konstruktionen für den Fahrzeuggrundrahmen sowie die Korbkonsole erwirken maximale Stabilität. Die Lkw-Arbeitsbühne erzielt 30 m Arbeitshöhe und 17,1 m Reichweite auf 3,5 t. Für Vermieter bietet der TB 300 nach Aussage von Ruthmann einen enormen Mehrwert. Die Arbeitsbühne kann mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden. Damit können Arbeitsbereiche erschlossen werden, die bisher nur mit 7,5-Tonnen-Lkw-Arbeitsbühnen möglich waren.

Darüber hinaus punktet die 30-Meter-Bühne mit kurzer Fahrzeuggesamtlänge und niedriger Bauhöhe und sorgt so für höhere Wendigkeit. Der RUHMANN STEIGER T 330 erzielt nach Herstellerangaben tolle Leistungsdaten im 7,49-Tonnen-Segment. 21,2 m seitliche Reichweite gepaart mit einer Arbeitshöhe von 33 m biete einen erheblichen Nutzen für Arbeitsbühnenvermieter, Garten- und Landschaftsbauer, Gebäudereiniger und Handwerker. Zentraler Bestandteil des RUTHMANN STEIGER T 330 ist der Vielfach-Kantprofil-Ausleger aus hochfestem Feinkornstahl mit einem starren Turmteil, das ohne technisch-hydraulische Sonderkonstruktionen auskommt und bei seitlichem Verschwenken nicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs ausschert.