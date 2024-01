Das neue Themen- und Museumshotel Krønasår im Europa-Park Rust bildete den kreativen Rahmen für die diesjährige Dyckerhoff Edelputz- und Bauchemie-Tagung. Foto: Dyckerhoff

Rust (ABZ). – Für den fachlichen Input und anregende Diskussionen sorgten Referenten, deren Themenspektrum von den aktuellen Nachhaltigkeitsstrategien von Industrie und Verbänden bis hin zu den neuesten Forschungsergebnissen und Entwicklungen bei Zementen und Additiven reichte, wie der Veranstalter betont. Ergänzt wurde die Veranstaltung mit einer Führung zu aktuellen Bauprojekten im Europa-Park.

Die Putz- und Mörtelhersteller sowie die Unternehmen aus dem bauchemischen Bereich bilden für Dyckerhoff laut eigener Aussage eine große und wichtige Kundengruppe. Sie stets nicht nur über die neuesten Entwicklungen bei Dyckerhoff, sondern auch über aktuelle Themen und Trends aus dem Markt zu informieren, dies ist das Ziel der regelmäßig stattfindenden "Edelputz- und Bauchemietagungen", so Martin Möllmann, Leiter Weisszementvertrieb der Dyckerhoff GmbH.

Künftige Nachhaltigkeitsstrategien

Eines der zur Zeit zentralen Themen, nämlich das "Nachhaltige Bauen", stand gleich am Beginn der Veranstaltung. Thomas Bose vom Informationszentrum Beton GmbH aus Ostfildern präsentierte dabei die Roadmap der Zementindustrie und erläuterte die 5C Strategie – Clinker, Cement, Concrete, Construction und (Re)Carbonation. Dass nicht nur die Industrie, sondern auch Verbände bereits heute über künftige Nachhaltigkeitsstrategien verfügen, zeigte Dr. Sebastian Dantz vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e. V. (VDPM) aus Berlin.

Forschung und Entwicklung spielen dabei eine ganz entscheidende Rolle. Wie Dyckerhoff hier aufgestellt ist und welche zum Teil beachtliche Ergebnisse gerade in jüngster Zeit erzielt wurden – dies war Inhalt eines gemeinsam von Fulvio Canonico und Christian Bechtoldt gestalteten "Tandemvortrags". Fulvio Canonico, der Leiter der Buzzi-Laboratorien sowie des Wilhelm-Dyckerhoff-Instituts in Wiesbaden, stellte dabei zunächst die zentralen Forschungseinrichtungen von Dyckerhoff und Buzzi vor, ebenso die von Dyckerhoff entwickelte "Roadmap". Wie Bechtoldt anschließend zeigte, beschäftigen sich die Dyckerhoff Experten bereits seit einiger Zeit mit alternativen Einsatzstoffen für die Weisszementproduktion, um den CO2-Fußabdruck zu verringern.

In den Europapark

In seinem zweiten Vortrag stellte Fulvio Canonico die bereits zuvor mehrfach erwähnten "Calciumsulfoaluminat-Zemente (CSA) für spezielle Anwendungen" vor. Im Fokus stand dabei mit dem CSA-Zement "Buzzi Unicem Next" ein hydraulisches Bindemittel auf Basis von Calciumsulfoaluminat-Zement mit CE-Kennzeichnung und niedriger CO2-Emission.

Nach der ausführlichen Theorie am Vortag ging es für die Teilnehmer am zweiten Veranstaltungstag mitten hinein in den Europapark. Hier konnte man sich nicht nur von den Dimensionen des mit sechs Millionen Besuchern im Jahr 2022 meistbesuchten Freizeitparks im deutschsprachigen Raum überzeugen, sondern auch davon, wie moderne Baustoffe und vor allem Zement und Beton den Park prägen. Im Fokus der von Thomas Magin, Projektleiter bei Mack Solutions, geleiteten Führung durch den Park stand vor allem ein aktuelles Bauprojekt, nämlich der sogenannte "Voltron-Coaster", auch als Tesla-Achterbahn bezeichnet.