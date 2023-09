Arlandastad/Schweden (ABZ). – Die Cramo Group, ein Geschäftsbereich von Boels Rental, ist ein europäischer Anbieter in der Gerätevermietung. Cramo hat kürzlich eine Lieferung von 181 Genie GS-1932m Mikro Scherenarbeitsbühnen übernommen, mit denen die Nachfrage für Anwendungen in der Lagerlogistik und in Rechenzentren in sechs vom Unternehmen versorgten europäischen Ländern gedeckt werden soll.

Arjen Snijder (Genie Business Development Director Benelux/Eastern Europe/Used Equipment, v. l.) und Jacobo Campos (Senior Category Manager der Cramo Group). Foto: Genie

"Für die Genie GS-1932m Mikro-Scherenbühnen haben wir uns aufgrund ihres geringen Gewichts und ihres ultrakompakten Designs entschieden", erklärt Jacobo Campos, Senior Category Manager der Cramo Group. "Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden diese neuen Geräte in unserer umfangreichen Flotte zu schätzen wissen."



Mit einer Länge von nur 1,4 m und einer Breite von gerade einmal 81 cm ist die Genie GS-1932m das ideale Gerät für Arbeiten in schmalen Gängen und anderen engen Bereichen, wie sie in der Lagerlogistik und in Rechenzentren häufig vorkommen. Dank ihrer kompakten Bauweise kann sie mit Standardgeländer durch Normtüren gefahren werden und – da sie lediglich 1179 kg auf die Waage bringt – in einem Standardaufzug transportiert werden. Das geringe Gewicht ermöglicht darüber hinaus Einsätze auf empfindlichen Böden, für die eine Scherenbühne in Standardgröße zu schwer ist.

Der Vorderradantrieb der GS-1932m und ein innerer Wenderadius von Null sorgen laut Genie für hervorragende Manövrierfähigkeit. Im Verbund mit 227 kg Plattform-Tragfähigkeit liefert die Maschine so die erheblichen Produktivitätsvorteile einer Scherenarbeitsbühne mit besonders kompakter Aufstellfläche.

Den Antrieb der Genie Mikro Scherenbühnen übernehmen bürstenlose, vollgekapselte und wartungsfreie AC-Fahrmotoren. Diese Motoren senken die Gesamt-Wartungskosten der Maschinen um circa 35 %. Die GS-1932m kommt mit etwa 70 % weniger Hydraulikschläuchen und -kupplungen aus, was den Wartungsbedarf reduziert, die Servicearbeiten vereinfacht und wiederum die Gesamtbetriebskosten senkt. "Dieses zielgerichtete Konzept macht die GS-1932m zu einer besonders praktischen Scherenbühne, nicht nur für ihre Bediener, sondern auch für ihre Besitzer", so Campos. "Hier hat Genie erkennbar großen Wert auf ein zweckmäßiges Design der Bühne gelegt. Das betrifft sogar die Leiter zur Plattform, die in die Maschine integriert ist: Sie erleichtert den Einstieg und hält die Maschine ultrakompakt."

Die Cramo Group hat zusätzlich die Genie Lift ConnectTelematik mit Access Manager geordert, um das Management ihrer neuen Mikro Scherenbühnen zu unterstützen und den Fernzugriff zu erleichtern. Lift Connect liefert umfangreiche und handlungsrelevante Daten für das Flottenmanagement. Mit dem Access Manager erhöht die Cramo Group die Sicherheit der Bühnen, da der Zugang auf autorisierte Bediener beschränkt werden kann.