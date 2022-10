Das SAFETY SYSTEM von Carlisle soll Menschen, die auf exponierten Flachdächern arbeiten, vor Gefahren schützen. Foto: Carlisle

Das SAFETY SYSTEM von Carlisle soll Menschen, die auf exponierten Flachdächern arbeiten, vor Gefahren schützen. Das Unternehmen richtet seinen Fokus laut eigener Aussage seit einiger Zeit verstärkt auf das Thema "sicheres Arbeiten auf dem Flachdach".



Mit dem SAFETY SYSTEM konnte sich die Firma im Segment der kollektiven Absturzsicherungen am europäischen Markt etablieren. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen das Produktsortiment umfassend um Produkte zur persönlichen Absturzsicherung erweitert. Unter dem Namen SECURE by TigaTech vertreibt der EPDM-Dachabdichtungsspezialist nun auch Einzelanschlagpunkte, Zwischenstützen, sowie überfahrbare und teilüberfahrbare Seilsysteme für Flachdächer. Gemeinsam mit dem Sortiment an GUARD-Seitenschutzsystemen zur kollektiven Absturzsicherung und dem WALKWAY, einer rutschhemmenden EPDM-Sicherheitsoberlage zur Kennzeichnung sicherer Wartungswege, komplettiert SECURE by TigaTech das SAFETY SYSTEM.

Die Produkte verfügen über mehrere bauaufsichtliche Zulassungen, teilt Carlisle mit. Aufgrund der ETA-Zulassung dürfen sie das CE-Zeichen führen.

Die Prüfung und Zulassung beziehungsweise Zertifizierung der Systeme erfolgen nach EN 795 Typ A, Typ C und CEN/TS 16415.