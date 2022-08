Espeln/Paderborn (ABZ). – Die Herz Jesu Kirche in Espeln im Kreis Paderborn wurde im Jahr 1900 eingeweiht und 1932 auf den heutigen Grundriss erweitert. Aus diesem Jahr stammt auch die harte Bedachung, wie die in die alten Tonziegel eingebrannte Jahreszahl dokumentiert. Die Liegezeit von über 86 Jahren hatte deutliche Spuren an den Dachpfannen hinterlassen.