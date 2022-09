Hoya (ABZ). – eFuels sind ein wichtiger Bestandteil der Mobilität von morgen – und eine der wenigen Alternativen zu fossilen Kraftstoffen für den Einsatz in Baumaschinen. Auf der 67. Nordbau, Nordeuropas größte Kompaktmesse für das Bauen, stehen die Experten des eFuels Forums Interessierten in Halle 6 Rede und Antwort rund um das Thema synthetische Kraftstoffe. so das eFuels Forum.

Der Einsatz von Elektromobilität sei im Pkw-Bereich ein sinnvoller Bestandteil des Mobilitätsmixes der Zukunft. Bei den leistungsstarken Baumaschinen, Kommunalgeräten und Nutzfahrzeugen für den Bau sei der Antrieb mit Strom jedoch bisher keine Lösung. Doch auch diese Fahrzeuge könnten CO2 -neutral betrieben werden – mit eFuels. Dabei handelt es sich um flüssige synthetische Kraft- und Brennstoffe, die mittels grünen Stroms aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid hergestellt werden. Da bei ihrer Nutzung nur so viel CO2 freigesetzt wird, wie zuvor bei ihrer Produktion der Atmosphäre entnommen wurde, sind sie CO2-neutral.



Wie eFuels hergestellt werden und ab wann sie zu welchem Preis verfügbar sind, erfahren die Besucher der Nordbau beim Messeauftritt des eFuels Forums an Stand 122 in Halle 6. Ein Highlight ist nach Unternehmensangaben der im Kampagnendesign folierte VW T-Roc, der im Rahmen von Infoveranstaltungen an Tankstellen in ganz Deutschland bereits mehrmals mit synthetischem Kraftstoff getankt wurde.

Zudem wird Dr. Lorenz Kiene vom eFuels Forum am 7. September 2022 einen Fachvortrag halten. Darin erklärt er, welche vielfältigen Einsatzmöglichkeiten es für eFuels gibt und warum sie ohne Anpassung der Technik in Baumaschinen getankt werden können.

Zudem erläutert er, welche Vorteile sie nicht nur für den Klimaschutz bieten, sondern auch für die Diversifizierung der Energieversorgung und die Versorgungssicherheit.

"eFuels können nicht nur zur Bewältigung der Klimakrise beitragen. Sie können uns dabei helfen, uns unabhängig von Energieimporten aus Ländern wie Russland zu machen und damit Versorgungssicherheit garantieren", erklärt Dr. Kiene und ergänzt: "Wir müssen alle Technologien, die zur Verbesserung unserer CO2 -Bilanz führen, nutzen – im Pkw, in Lkw und Baumaschinen und in Schiffen und Flugzeugen. Die Klimaerwärmung verzeiht keinen Aufschub."