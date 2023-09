Beaumont/USA (ABZ). – An ihrem Deponiestandort im südkalifornischen Beaumont bereitet das Recyclingunternehmen Ramco Baustoffe auf. Das in dritter Generation familiengeführte Unternehmen hat sich laut eigener Aussage auf recycelte Zuschlagstoffe für die Bauindustrie spezialisiert.

Kleemann MOBIREX MR 130i EVO2 im Einsatz mit dem John Deere Bagger 345GLE beim Betonrecycling in Kaliforniern. Foto: Wirtgen Group

Auf der Deponie in Beaumont recycelt Ramco seit rund 50 Jahren Beton und Asphalt. Die Kunden reichen von Generalunternehmern wie dem Staat, Städten und Gemeinden über Hausbesitzer bis zu Unternehmen aus der Filmindustrie. Ramco nimmt ausgebauten Beton und Asphalt von seinen Kunden entgegen, zerkleinert das Material und verlädt es in die Lastwagen der Kunden. Dies erfolgt entweder an einem der Aufbereitungsstandorte von Ramco oder vor Ort beim Kunden.

In Kalifornien gibt es viele Möglichkeiten, recycelten Beton wiederzuverwerten – schon alleine wegen der gigantischen Infrastruktur, die einen großen Bedarf an Betonrecycling hervorruft. Zahlreiche Bauvorhaben in der Region sorgen für einen großen Bedarf.

Hierfür kommt der Prallbrecher MOBIREX MR 130 Zi EVO2 von Kleemann zum Einsatz, der zumeist Material bis zu einer Aufgabegröße von rund 500 mm auf rund 25 mm zerkleinert. Der leistungsstarke Kleemann Prallbrecher garantiert erstklassige Produktqualität und erreicht hohe Durchsatzleistungen. Die Maschine ist leicht zu transportieren und überzeugt durch kurze Rüstzeiten bei Inbetriebnahme und Wartung sowie durch eine hohe Maschinenverfügbarkeit. Die Flexibilität der Kleemann Anlage ermöglicht überall dort zu zerkleinern, wo es der Kunde benötigt.



Die MR 130i EVO2 kann mit der Funkfernsteuerung komfortabel aus sicherer Entfernung bedient werden, wie der Hersteller betont. Foto: Wirtgen Group

"Die Arbeit mit der Kleemann Maschine ist fantastisch. Sie bietet viele hervorragende Funktionen. Das ist wirklich gut für uns. Wenn wir größere Mengen aufbereiten sollen, bringen wir die MR 130 Zi EVO2 zum Kunden und brechen vor Ort", erklärt Dallas Jones, Vice President of Operations bei Ramco. "Wir sind begeistert."

Der Prallbrecher MR 130 Zi EVO2 verfügt laut Hersteller über ein innovatives Diesel-Direktantriebskonzept und sorgt für hohe Leistung bei niedrigem Verbrauch. Damit der Materialstrom nicht eingeengt werde, sei die Systembreite der Anlage über alle Komponenten hinweg in Materialflussrichtung erweitert. Dies verhindere Verbrückungen und steigere die Produktivität. Die innovative Beschickungsregelung CFS (Continuous Feed System) steuert die Frequenz der Aufgaberinne und des Vorsiebs in Abhängigkeit von der Brecherbelastung. Damit erleichtert das CFS die Arbeit des Bedieners, da die Maschine den Materialfluss automatisch steuert und eine optimale Beladung des Brechers gewährleistet.

"Der Kleemann MR 130 Zi EVO2 Prallbrecher ist großartig. Er ist äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Die integrierte Technologie mit vielen Sensoren und Sicherheitsfunktionen ist sehr praktisch", berichtet Darrel Burroughs, Bediener bei Ramco.