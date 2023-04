Rutesheim (ABZ). – Wenn Arbeiten in größerer Höhe verrichtet werden müssen, ist es sinnvoll, eine Arbeitsbühne zu mieten. Je nach Anforderung gibt es Hebebühnen in verschiedenen Größen und Höhen – die auch preislich einen Unterschied machen. Da macht es Sinn, keine unnötig große Arbeitsbühne zu mieten, wenn eine kleinere und preiswertere ausreichen würde. Allerdings wäre es fatal, wenn die gemietete Bühne nicht hoch genug ist und nicht auf die gewünschte Höhe kommt.

Die Lanz Hebebühnen- und Nutzfahrzeugevermietung GmbH gibt bei all ihren Arbeitsbühnen immer die Arbeitshöhe an. Das ist die Höhe, in der gearbeitet werden kann. Muss eine Fassade bis in 12 m Höhe gestrichen werden, erreich man mit einer Arbeitsbühne mit 12 m Arbeitshöhe den kompletten Arbeitsbereich, in Abhängigkeit von der Reichweite.

Die Korbbödenhöhe wird von Unternehmensseite immer bei den technischen Daten jeder Arbeitsbühne angegeben. Das ist die Höhe der Plattform, also die Höhe, auf der die Füße stehen. Die Arbeitshöhe liegt immer genau 2 m über der Korbbödenhöhe. Je nach Körpergröße und Situation kann es also sinnvoller sein, sich an der Korbbödenhöhe zu orientieren und dann zu überlegen, auf welcher Höhe gemessen von den Füßen ein angenehmes Arbeiten gegeben ist. Besser etwas Reserve einrechnen, wenn man nicht mit ausgestreckten Händen arbeiten möchte.

Man sollte auf keinen Fall nur die maximale Arbeitshöhe in die Wahl der Arbeitsbühne einbeziehen. Was ist, wenn man die Bühne nicht direkt an der Hauswand hochfahren kann, weil ein Vorsprung den Weg versperrt. Oder wenn der Boden so weich ist, dass man eine längere Arbeitsbühne mit Gelenk braucht. Oder man den Teleskoparm der Hebebühne seitlich und nicht gerade nach oben ausfahren kann.

Man sollte sich genau überlegen, wo die Arbeitsbühne stehen soll und ob die gewünschte Arbeitshöhe auch noch ausreicht, wenn man schräg und nicht gerade hochfahren kann.

Wer eine Arbeitsbühne in Baden-Württemberg oder der Region Stuttgart mieten will, ist bei Lanz nach eigenen Angaben bestens aufgehoben. Das Unternehmen habe eine große Auswahl unterschiedlichster Arbeits- und Hebebühnen im Angebot, Beratung inklusive.