Foto: Beyer Mietservice

Das Potenzial moderner kompakter Arbeitsbühnen hat Beyer-Mietservice nach eigenen Angaben verstanden und investiert wiederholt in Zugangstechnik, die es so noch nie im Mietpark gab: 50 Gerüsttürme mit der Bezeichnung FleXXilift GB 51 E eröffnen ein neues Segment. Das der elektrischen Gelenkbühnen.

Ganz leicht mit viel Bewegungsfreiheit auf bis zu 5,1 m Arbeitshöhe, das versprechen die cleveren Bühnen. In Zahlen bedeutet das ein Eigengewicht von 342 kg bei Plattformmaßen von 1,53 m x 0,76 m, was etwa dem Doppelten einer vergleichbaren Low-Level Gelenkbühne entspricht. Auf eine elektrische Hub- und Senkfunktion muss der Nutzer trotz des geringen Gewichts nicht verzichten. Möglich machen die Spezifikationen ein Gelenkarm und ein mit Laufrädern ausgestatteter Unterwagen aus hochwertigem Stahl, durch die mit minimalem Materialaufwand – also Gewicht – maximale Stabilität und Raumnutzung realisiert wurden. Es resultiert ein Mehr an Bewegungsfreiheit und Raum zum Arbeiten.

Wo eine limitierte Bodenbelastbarkeit, wenig Platz und die Notwendigkeit einer großen Arbeitsfläche die Höhenzugangsmöglichkeiten bisher auf Podeste oder Alugerüste beschränkten, sind die FleXXilift GB 51 E mit elektrischer Hub- und Senkfunktion eine sichere, flexible Alternative. Ihr minimales Eigengewicht prädestiniert die Mini-Gelenkbühnen für Einsätze auf Teppich, Schwingboden oder anderen druckempfindliche Flächen. Standard-Türöffnungen, Fahrten entlang schmaler Gänge und Flure sowie der Etagenwechsel im Aufzug sind dank einer Breite von 0,78 m und 1,84 m kein Problem. Wendigkeit wird den Vertikal-Bühnen durch zwei lenkbare Laufrollen verliehen. Beim elektrischen Anheben des Korbs verriegeln die Vorderräder automatisch gegen Wegrollen. Maximale Sicherheit ohne Rüstzeit bei mannigfaltigen Einsätzen.

In modernen Low-Level Bühnen wie den FleXXilift GB 51 E sieht Beyer die Zukunft effizienter Höhenarbeit im Trockenbau, Rohrleitungsbau, Ladenbau und -umbau, in der Klimatechnik, Gebäudetechnik und dem Facility Management.