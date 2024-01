Zwar nur eine Übergangslösung, aber der provisorische Markt bietet laut Unternehmen das volle Einkaufserlebnis für die Kunden. Foto: Spar

Spar errichtet, revitalisiert oder modernisiert jedes Jahr rund 50 Märkte und ist laut eigener Angabe für die Bau- und Ausstattungsindustrie ein interessanter Partner. Jeder Markt wird eigens für den jeweiligen Standort geplant, gebaut und an die Umgebung angepasst. Dabei kommen regional typische Baustoffe und Baufirmen aus der Umgebung zum Einsatz.

Für Kunden fügt sich damit jeder Spar-Markt laut Unternehmensaussage harmonisch ins Ortsbild ein. Die individuell geplanten Gebäude integrieren sich im Vergleich zu typischen Baukastensystemen besser in das Erscheinungsbild der Umgebung.

Nach diesem Konzept entsteht voraussichtlich bis Mitte 2024 im Ortszentrum von Rohrbach-Berg ein neues Geschäftsquartier des Handelsunternehmens. Es schafft Platz für zusätzliche Shoppartner, ein Ausbildungszentrum von Spar und insgesamt 212 Stellplätze auf mehreren Ebenen. Mit der Neueröffnung wird der Supermarkt eine Verkaufsfläche von nun 1930 m² aufweisen.

Ausweichmarkt errichtet

Bereits im März 2023 starteten die Bauarbeiten am Gelände. Um für die Bürger von Rohrbach-Berg während der zweijährigen Gesamtbauzeit für den neuen Markt keine Versorgungslücke entstehen zu lassen, entschied sich Spar, einen Ausweichmarkt zu errichten.

Maßgabe für das Baukonzept des temporären Gebäudes war eine problemlose Rückbaubarkeit, damit dies bei zukünftigen Bauprojekten als solches wiederverwendet werden kann. Anstelle einer Containerlösung fiel die Wahl auf das Element-Hallensystem von Domico. Dazu erläutert Doris Hummer, Geschäftsführerin bei Domico, die Gesamtplanung: "Wir denken bereits bei der Planung aller Bauprojekte an den Rückbau und die Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Baustoffe und Bauelemente. Die gesamte Konstruktion der Element-Halle ist so designt und verarbeitet, dass die gesamte Halle zerstörungsfrei demontiert und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Mit der exakten Produktion der Hallen-Elemente ist das einfache und rasche Aufstellen vor Ort somit vorgegeben."

Für den Unterbau der Domico-Elementhallen genügt lediglich ein Streifenfundament oder eine Bodenplatte.

Jakob Leitner (Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk). Foto: Spar

Zum Aufstellen des provisorischen Supermarktes in Rohrbach wurde in der ersten Bauetappe der Rohbau eines Teils der Tiefgarage einschließlich der erforderlichen haustechnischen Ausrüstung erstellt und konnte somit als Fundament genutzt werden. In sieben Werktagen "entfaltete" das Montageteam anschließend per Mobilkran das werkseitig mit allen Öffnungen und Anschlüssen vorproduzierte Provisorium.

In diesem Zeitraum enthalten ist auch die Erstellung der Wetterschutzebene mit einer Mantelfläche von rund 2000 m² aus passgenau gefertigten Domitec-Profilen. Mit einer Verkaufsfläche von rund 820 m² sowie einer Lagerfläche von 290 m² übernimmt die neue "Wanderhalle" als vollausgestatteter Spar-Supermarkt nun vorübergehend die Nahversorgung in Rohrbach.

Neueste Standards

Das temporäre Gebäude entspricht laut Unternehmen auch den neuesten Spar Standards und bietet den Kunden ein gewohntes Einkaufserlebnis. Die offizielle Eröffnung des Ausweichmarktes fand Mitte Oktober 2023 statt. In der zweiten Bauetappe, die folgt, wird der bestehende Eurospar nun zurückgebaut und an gleicher Stelle neu errichtet.

Am Ende nach Fertigstellung und Eröffnung des neuen Eurospar wird der provisorische Markt geschlossen, abgebaut und die vorgefertigten Bauelemente für ähnlichen Projekte zwischengelagert. Die Möblierung einschließlich der Kühlregale wird dauerhaft in einem anderen Spar-Neubau zur dauerhaften Nutzung fest installiert.

"Wir nutzen in Rohrbach die Gunst der Stunde und gestalten, nach dem Erwerb des Nachbargrundstücks, den Spar-Standort von Grund auf neu", sagt Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk.

Das Unternehmen schaffe dadurch nicht nur eine zukunftsfitte Nahversorgung mitten im Ort, sondern mit der Errichtung des Geschäftsquartiers, auch eine Begegnungszone an der Schnittstelle zwischen Ortsplatz, Busterminal und Berufsschule.

"Während den Bauarbeiten der Großbaustelle, haben wir in enger, professioneller und wertschätzender Zusammenarbeit mit dem oberösterreichischen Familienbetrieb Domico, einen Ausweichmarkt an der gewohnten Ortslage in kürzester Zeit realisieren können, den wir, aufgrund der besonderen Modulbauweise, bei zukünftigen Bauprojekten wiederaufbauen können", freut sich Leitner.