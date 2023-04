Rund 60 Gäste erfuhren laut den Veranstaltern vor Ort von fünf Referenten, wie Gebäude und Quartiere nachhaltig betrieben werden können. Zahlreiche weitere Zuhörer schalteten sich digital zur Veranstaltung. Das Planungsbüro Weidemann, die Prior1 GmbH, BE-Cologne – Building Equipment, die Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH und die aquatherm GmbH hatten zu dem Seminar eingeladen.



Los ging es mit Tobias van der Heydt, Geschäftsführer der Prior1 GmbH, die auf die Planung, den Bau und die Ausstattung von Rechenzentren und Serverräumen spezialisiert ist. Er sprach darüber, wie moderne Rechenzentren einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können. Mit Energie aus Abwasser befasste sich Hans Joachim Schmidt von der Helmut Uhrig Straßen- und Tiefbau GmbH in seinem Vortrag. Das Unternehmen hat ein Produkt entwickelt, das in Abwasserrohre eingesetzt wird. Das Prinzip: Abwasser fließt über ein Wärmetauschersystem, das kontinuierlich Wärmeenergie in Verbindung mit einer Wärmepumpe liefert.

Frank Euteneuer, Geschäftsführer der Metternich Haustechnik GmbH, berichtete über ein System bestehend aus Eis-Energiespeicher, Solar-Luft-Kollektoren, Wärmepumpe und Hydraulikmodulen für hybride Quellensysteme. Malte Weidemann vom Planungsbüro Weidemann griff die Abwärme-Nutzung aus Sicht des TGA-Fachplaners auf. Als letzter Redner der Veranstaltung zeigte aquatherm Geschäftsführer Dirk Rosenberg nachhaltige Produkt- und Lösungsansätze von Kunststoff-Rohrleitungssystemen auf.