Remscheid (ABZ). – Druckluft ist in der Werkstatt unverzichtbar. Damit diese überall verfügbar ist, wo sie gebraucht wird, sind intelligente Lösungen gefragt. Der Remscheider Werkzeughersteller Hazet hat dafür eigenen Angaben zufolge den offenen Schlauchaufroller 9040 OS-10 neu in sein Pneumatik-Programm aufgenommen. Auf der praktisch an der Wand montierbaren Stahltrommel befindet sich ein 20 m langer Druckluftschlauch mit einem 10 mm Innendurchmesser. Ohne Mühe macht er nun Druckluft "over the Air" überall in der Werkstatt nutzbar – nach Gebrauch ohne Stolperfallen auf dem Fußboden und mit maximaler Betriebssicherheit für Mitarbeiter und Material.

Der integrierte Rolleneinlauf nimmt den Schlauch wieder sauber auf die Rolle. Die wahlweise montierbare, schwenkbare Basis erweitert den Aktionsradius auf bis zu 180°. Der Luftanschluss erfolgt über ein 3/8-Zoll-Außengewinde. Optional kann der Luftanschluss mit der Hazet-Sicherheits-Kupplung 9000-061 bestückt werden. So kommt die Druckluft mit maximalem Betriebsdruck von 12 bar bei den angeschlossenen Geräten an. Ein Schlauchschlag wird vermieden und zahlreiche Ländernippel sind verwendbar. Dort kann sie zum Beispiel den neuen Twin Turbo Faust Schlagschrauber 9012PPT antreiben. Der extrem kompakte neue 1⁄2-Zoll-Schlagschrauber bietet Hazet zufolge ein maximales Lösemoment von 550 Nm und kann in engsten Umgebungen und Bauräumen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel löst man damit nun auch einfach Bremssattel-, Domlager-, Stoßdämpfer- oder Lenkungsverschraubungen auch dort, wo man bisher keinen klassischen Schlagschrauber einsetzen konnte.

Mit seinem Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk bringt der praktische Twin Turbo ein maximales Anzugsmoment von 500 Nm über einen halbzölligen Vierkant auf die Verschraubung. Dabei entstehen nur geringe Reaktionskräfte. Mit 8000 U/m ist er damit laut Herstellerangaben angenehm schnell und effizient. Das gilt auch für die druckluftbetriebene Turbo Ausblaspistole 9040T-1: Ein universell nützliches Tool, das in keiner Werkstatt fehlen sollte. Verschiedene Oberflächen und Umgebungen werden dank eines von der Verwirbelungsdüse erzeugten starken Luftimpulses zuverlässig gereinigt. Selbst hartnäckige Verschmutzungen zum Beispiel in Radkästen oder an Felgen können für die Demontage und Montage mit einem Maximaldruck von 12 bar gründlich vorgereinigt werden. In der Fahrzeugaufbereitung eignet sich die handliche Ausblaspistole hervorragend, um zum Beispiel Fußmatten oder Sitzpolster von Tierhaaren und anderen Verunreinigungen zu befreien.

So sorgen die neuen Hazet-Produkte mit dem passenden (Luft-)Druck für Ordnung und Effizienz, verspricht der Hersteller.