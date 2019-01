Waterfall City/Südafrika (ABZ). – Die Magna Tyres Group gibt die Eröffnung eines neuen Regionalbüros in Südafrika bekannt. In den vergangenen Jahren war Magna in Südafrika und den Nachbarländern laut eigenen Angaben sehr erfolgreich. Das schnelle Wachstum u. a. durch die Qualität der Magna-Produkte hätten diese Expansion in der Region notwendig gemacht, so das Unternehmen. So könne man vor Ort rund um die Uhr Unterstützung bieten. Die Kunden in der Region würden von einer noch intensiveren und persönlicheren Betreuung profitieren, während gleichzeitig die Produktverfügbarkeit durch lokal verwaltete Lagerbestände steige.

Ziel sei es, den Marktanteil zu erhöhen und sich auf die Verbesserung der Kundenbeziehungen und der damit verbundenen Kundenzufriedenheit in dieser Region mit hohem Potenzial zu konzentrieren. Michael de Ruijter, CEO der Magna Tyres Gruppe, kommentiert: „Das neue Magna Tyres Büro wird eine wichtige Rolle bei der Verbesserung des Markenimages von Magna Tyres spielen und unser Engagement für alle Kunden in der Region stärken." Dies sei der nächste Schritt in der weltweiten Expansion des schnell wachsenden OTR-Unternehmens.