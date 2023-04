Mit dem neuen Extech HDV700 haben Fachleute Zugang zu Videoskop-Kits mit klarerer, hellerer und besserer Bildqualität dank des großen Sichtfeldes (FOV) des Objektivs, verspricht der Hersteller Teledyne Flir. Foto: Teledyne Flir

Das Extech HDV700 High-Definition Videoskop bringt laut dem Wärmebildkamera- und Messinstrument-Hersteller das vielseitigste Gerät seiner Klasse auf den Markt, um Mitarbeiter in den Bereichen Automobil, Gebäudeinspektion, Sanitär, Fertigung und HLK mit unübertroffenen Kamerasondenoptionen zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche zu unterstützen, um Probleme schnell zu finden und mit der Reparatur beginnen. Mit einer Auswahl von acht leicht manövrierbaren, schmalen und wasserdichten (IP67) Sonden können Fachleute Maschinen, Rohre, Luftkanäle und vieles mehr ohne teure und zeitaufwändige Demontage inspizieren, dank der verschiedenen Optionen für feste und schwenkbare Sonden.

"In allen Anwendungsbereichen der Zustandsüberwachung müssen Techniker Inspektionen in schwer zugänglichen und oft gefährlichen Bereichen durchführen, sei es ein Fahrzeug, eine Gebäudefassade oder ein Rohrleitungssystem", sagt Rob Milner, Business Development Director bei Teledyne Flir. "Mit dem neuen Extech HDV700 haben Fachleute Zugang zu Videoskop-Kits mit klarerer, hellerer und besserer Bildqualität dank des großen Sichtfeldes (FOV) des Objektivs. Die Inspektionen werden nun schneller, sicherer und kosteneffizienter." Mit einem Gewicht von nur 705 g ermöglicht die HDV700 eine bequeme, einhändige Inspektion über den kapazitiven Farb-Touchscreen, der auch mit Handschuhen funktioniert. Die Bildqualität trägt ebenfalls zur Inspektionseffizienz bei – die hochauflösende Sondenoption von 1280 x 720 in Kombination mit dem Objektiv mit großem Sichtfeld ermöglicht eine effektive Inspektion an den schwierigsten Stellen.

Der Live-Vergleich auf dem Bildschirm erleichtert die Inspektion zusätzlich und ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung der Referenzbilder. Wenn sich ein Inspektor fragt, ob ein Bohrloch im Vergleich zu seinem Referenzbild sauber ist oder nicht, gibt es mit der Split-Screen-Funktion keine Zweifel mehr. Über den HDMI-Videoausgang können die Live-Aufnahmen auch auf einem separaten Gerät für einen zusätzlichen Kontrolleur angezeigt werden. Das HDV700 verfügt außerdem über mehrere Optionen zur Datenaufzeichnung, die es einfach machen, überall Berichte zu erstellen, indem Bilder und Videos auf ein anderes Gerät übertragen werden. Jedes Kit enthält einen HDV700 Videoskopbildschirm, eine Kamerasonde (Modell abhängig vom bestellten Kit), eine 32-GB-Micro-SD-Karte, ein USB-A-auf-USB-C-Kabel, ein HDMI-Typ-A-auf-Typ-D-Kabel, einen Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) und einen Universaladapter. Zu den Sondenoptionen gehören Allzweck- und Dual-View-Inspektion, Zwei-Wege-Gelenk mit 180°, Vier-Wege-Gelenk mit 110° und Rohrinspektionsoptionen.