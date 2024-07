Beim Neubau eines Einfamilienhauses setzte die bauausführende Künnemeyer & Freitag Bauunternehmung GmbH bei Türen und bodentiefen Fenstern die Funke Fensterecke ein. Sie schließt an der Sockelabdichtung der Innenwand und außen an die Blendrahmen der Türen beziehungsweise bodentiefen Fenster an und überbrückt damit diesen sensiblen Abdichtungsbereich, erklärt der Hersteller.