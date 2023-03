Schriesheim (ABZ). – Das bayerische Unternehmen Schneestern GmbH plant und baut weltweit solche Anlagen, unter anderem auch den Slopestyle in Pyoengchang für die olympischen Winterspiele 2018. Nicht ganz olympisch, aber genauso durchdacht, ist der neue Sport-Park mit Minirampe und Flyout-Loop für BMX-Biker und Skater in Schriesheim.

Mit der kleinsten Rüttelplatte APF10/33 von Ammann Sportparks für Biker oder Skateboarder modellieren? Wie perfekt das funktioniert, das begeistert die Schneestern GmbH. Die Rüttelplatte ist nach Unternehmensangaben klein, leicht und wendig genug, um sie in den Steilkurven selbst an Hängen mit 60 Grad Neigung hochzuschieben. Foto: Ammann

Enno Klier, Vorarbeiter bei Schneestern, hat mit seinem Team und vier Rüttelplatten der APF-Serie von Ammann den Schriesheimer Pumptrack umgesetzt. Pumptracks sind aufgebaut wie Straßen. Einer Basisschicht aus Schotter folgt eine Asphaltschicht. "Wir gehen erst einmal grob mit dem Bagger ran und schütten die Bahn nach Plan auf", erklärt Klier. Geformt wird der Track per Hand und mit der Rüttelplatte.

Auf gerader Strecke oder den Wellen kommt die rund 100 kg schwere APF 20/50 zum Einsatz. Es ist die leistungsstärkste Maschine der neuen APF-Serie mit einer Arbeitsbreite von 500 mm. Durch den starken Vortrieb lässt sich der Untergrund auch an steilen Abschnitten im Track verdichten.

Für die Kurven greift Klier laut eigener Aussage auf die kleinere und wendigere Rüttelplatte APF 10/33 zurück. "Man muss die Platte in den Steilkurven hochschieben, die im steilsten Winkel 60 Grad hat." Theoretisch gehe das auch mit der APF 20/50. "Aber das muss man wollen", meint Klier lakonisch. Die notwendige Verdichtung erreicht Klier auch mit der leichteren Maschine. Für die Steilkurven haben Klier und Schneestern die Ammann-Rüttelplatte für seine Bedürfnisse angepasst.



Für die Steilkurven hat Schneestern laut eigenen Angaben die Rüttelplatte APF 10/33 von Ammann angepasst und in eine konvexe Form geschliffen. Foto: Ammann

"Die Anpassungen haben sich so nach und nach von selbst aufgedrängt", erzählt er. "Die Deichsel haben wir im Winkel verändert. Zusätzlich wurde noch ein zweiter Griff angebaut." Man hat so eine bessere Kraftübertragung und kann das Gerät zielsicherer steuern, erläutert der Vorarbeiter. Die Platte wurde zudem rund geflext, so dass sie eine leicht konvexe Form hat. Damit lassen sich Steilkurven in jedem Neigungswinkel fließend modellieren. Perfekt für die Sportler und ihre Loops. Enno Klier prüft die Bahn immer wieder mit der Hand. Die Ammann APF 10/33, mit ihren 54 kg die leichteste Platte der APF-Serie, ist perfekt für diese Formarbeit. "Dieselbe Stelle überfahre ich bestimmt zehnmal, bis es stimmt."

Enno Klier ist von Haus aus Einzelhandelskaufmann. Auf den Pumptrackbau stieß er durch sein Hobby – Fahrrad und Mountainbike. Ein Bikepark wurde in seiner Nachbarschaft gebaut. "Ich fand das spannend und habe einfach gefragt, ob sie noch jemanden brauchen", erzählt er. Das war der Anfang der großen Leidenschaft. Klier ist nun seit vier Jahren bei Schneestern und hat sich sein Handwerk durch learning by doing erarbeitet. Und nach 40 gebauten Pumptracks bringt er ordentlich Erfahrung mit. Mit den Ammann Maschinen ist er eigenen Angaben nach vollauf zufrieden.