fischer gewinnt „Focus Open 2020“ für Power-Fast II

Waldachtal (ABZ). - Anhaltende Erfolgswelle: Die Unternehmensgruppe fischer erhielt den Award „Focus Open 2020 – Internationaler Designpreis Baden-Württemberg“ für ihre Spanplattenschraube Power-Fast II. Zuvor holte der Befestigungsspezialist bereits den „German Design Award 2020“ und den „Red Dot Award: Product Design 2020“ für seine clever designte neue Generation an Schrauben.

„Wir freuen uns über den Award ‚Focus Open 2020‘ für unsere Power-Fast II“, sagt Armin Heß, Sprecher der Geschäftsführung Befestigungssysteme sowie Geschäftsführer Vertrieb und Marketing. „Nach den vorangegangenen Auszeichnungen ist der Staatspreis des Landes Baden-Württemberg eine weitere Bestätigung für die hohe Innovations- und Designqualität unserer neuen Spanplattenschraube.“ Seit ihrer Markteinführung Anfang des Jahres zeugen die aufeinanderfolgenden internationalen Designpreise für die Power-Fast II von ihrer weltweit innovativen Gestaltung. So wurde die Schraube bereits mit dem „German Design Award 2020“ und den „Red Dot Award: Product Design 2020“ geehrt.

Jetzt folgte der „Focus Open 2020“, den fischer in der Katego-rie „Focus Special Mention“ zusammen mit 25 anderen Gewinnern aus mehr als 160 Einreichungen erhielt. Vom Kopf bis in die Spitze fügen sich die technischen Features der Power-Fast II in ein stimmiges Gesamtdesign. Daraus resultieren die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sowie die hohe Tragfähigkeit und Montagefreundlichkeit der Schraube. So kann die Power-Fast II für jegliche Holz-Holz- und Holz-Metall-Verbindungen als auch mit geprüften Lasten in fischer Kunststoffdübeln eingesetzt werden. Dabei gewährleistet sie hohe Haltekräfte und beschleunigt mit ihrem schnellen Anbiss und der kurzen Einschraubzeit die Montage. Ein Spalten des Werkstücks ist dabei auch bei kleinen Rand- und Achsabständen nahezu ausgeschlossen. Dank der cleveren Geometrie der Power-Fast II mit speziell designtem Schraubenkopf wird das Aufreißen von Oberflächen vermieden.