Forderungen nach mehr bezahlbaren Wohnungen

Wiesbaden (dpa). – Die Wohnungswirtschaft und der Mieterbund fordern deutlich mehr Anstrengungen und Förderungen, um mehr bezahlbaren Wohnraum in Hessen zu schaffen.

"Die Situation auf dem hessischen Wohnungsmarkt ist äußerst angespannt", sagte Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, gegenüber Medien in Wiesbaden. Viele Menschen seien erfolglos auf der Suche nach einem bezahlbaren Zuhause. "Um ihnen zu helfen, muss die Wohnraumförderung weiter verbessert werden, damit mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden." Insgesamt müsse das Bauen wieder günstiger werden. "Wir fordern daher eine deutliche Reduzierung von kostentreibenden Bauvorschriften und den Verzicht auf die Grunderwerbssteuer beim Bau von bezahlbaren Wohnungen", erklärte Tausendpfund. Damit schnell mehr Wohnungen für die Menschen in Hessen entstehen, müsse es auch mehr Tempo als bisher geben. Das betreffe eine schnellere Ausweisung von Bauland sowie eine Verdoppelung der Geschwindigkeit bei Planungs- und Genehmigungsprozessen. Der Landesverband Hessen des Deutschen Mieterbundes bezeichnete die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Hessen als katastrophal.