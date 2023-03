Die Basis der Anlage bildet die Schwerlastrinne BIRCOsir in der Nennweite 300 AS. Foto: Birco/Heinrich Kommunikation

Mit BIRCOpur hat der Entwässerungsspezialist Birco aus Baden-Baden eine effektive Lösung in seinem Portfolio, wie das Prüfinstitut für Abwassertechnik in Aachen (PIA) nun bestätigt: BIRCOpur erreicht demnach einen knapp 70-prozentigen Rückhalt an abfiltrierbaren Stoffen (AFS63) bei einer Anschlussfläche von 100 m²/lfm und einer beaufschlagten Schadstofffracht von zwei Jahren.

Filtration läuft zuverlässig

"Die Resultate belegen die zuverlässige Regenwasserfiltration und damit die Leistungsstärke des Systems", sagt Marian Dürrschnabel, Abteilungsleiter Produktmanagement, Marketing & AWT. Damit erfüllt die Anlage die Anforderungen zur Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer und eignet sich zur Behandlung von Flächen nach Kategorie III. Untersucht wurde der Partikelrückhalt auf einer Anschlussfläche von 100 m²/lfm und einer beaufschlagten Schadstofffracht von zwei Jahren. Das Prüfungsverfahren erfolgte gemäß den Grundsätzen DWA-A102 anhand des Parameters AFS63.



In dem Arbeitsblatt werden die Regenwetterabflüsse von Verkehrsflächen mit speziellem Fokus auf Feinstpartikel kleiner als 63 Mykrometer betrachtet. Bei diesen Mikroschadstoffen liegt eine besonders hohe Verunreinigung vor. Die Prüfung erfolgte auf einer Zulaufebene mit 15-prozentiger Neigung und einer Anschlussfläche von 100 m²/lfm. Zur Feststellung des Partikelrückhalts verwendete das Institut das Quarzmehl der Bezeichnung Millisil W4, welches einen 51,4-prozentigen Rückstand am Siebschnitt von 63 Mykrometer vorweist. Schließlich analysierte das PIA-Labor die entnommenen Proben und attestierte einen Rückhalt bei ASF63 von 69,14 % und von 83,14 % bei AFSgesamt.

In Linienentwässerung verbaut

BIRCOpur ist ein zweistufiges Behandlungssystem, kompakt verbaut in einer Linienentwässerung. Dabei bildet die Schwerlastrinne BIRCOsir in der Nennweite 300 AS die Basis der oberflächennahen Regenwasserbehandlungsanlage, die aus einem modularen, zweistufigen Filtersystem besteht. Durch die Trennung der Sedimentation von der eigentlichen Schadstoffbehandlung ist das Produkt hoch effizient und wartungsarm. Öffentliche Plätze oder stark befahrene Parkflächen profitieren laut Hersteller von dem modularen Filtersystem, da BIRCOpur bis zur Klasse F belastbar ist. Dadurch eigne sich die stabile und langlebige Lösung für den Einsatz im kommunalen wie auch im gewerblichen Bereich, genauso wie im industriellen und privaten Umfeld.

