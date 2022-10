Auch im Freigelände schoben sich Menschentrauben an den Live-Exponaten vorbei oder verweilten dort – sofern das Wetter mitspielte. Rund 62.000 Besucher aus 76 Ländern nahmen an der GaLaBau teil, darunter Entscheider und Mitarbeiter aus Garten- und Landschaftsbaubetrieben, Vertreter aus Kommunen, Landschaftsarchitekten sowie Motorgeräte-Fachhändler. Foto: Kai-Werner Fajga

Und es war fast so, also ob Aussteller und Besucher dem Event geradezu entgegen gefiebert hätten, denn an allen Messtagen waren die Hallengänge gefüllt und die Messestände dicht umlagert. Auch im Freigelände schoben sich Menschentrauben an den Live-Exponaten vorbei oder verweilten dort – sofern das Wetter mitspielte. Im Fokus der Fachmesse stand das Thema "Gemeinsam klimafit in die Zukunft": Ansätze und Ideen rund um den Klimaschutz sollten für Besucher als der GRÜN-BLAUE PFAD erlebbar werden. Weitere Besuchermagneten waren erneut die Fachforen sowie eben die Aktionsflächen im Freigelände.

Grandiose Stimmung vor Ort

Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau, blickt zurück: "Die Stimmung unter den Teilnehmern war an allen vier Messetagen einfach grandios. Überall zu hören war – Endlich wieder GaLaBau!" Für die Besucher stand im laut Dittrich im Mittelpunkt, Maschinen und Geräte in Aktion zu sehen, zu vergleichen und zu testen. "Die GaLaBau ist und bleibt eine Messe mit Mitmachcharakter, der nur live und vor Ort erlebbar ist", sagt der Messeleiter.



Marc Bruecher (Marketingleiter von Takeuchi) moderierte im Außengelände am Stand von Generalimporteur Wilhelm Schäfer den Live-Einsatz der Bagger im Freigelände und freute sich: "Von Beginn an war ordentlich was los bei uns am Stand, das hat uns froh gestimmt." Foto: Kai-Werner Fajga

Die Aussteller hoben die Qualität der Gespräche, die hohe Entscheidungskompetenz und die konkreten Beschaffungsabsichten der Besucher hervor. Dittrich schließt: "Nach den langen Monaten der Vorbereitung freuen wir uns über dieses rundum gelungene Wiedersehen mit der Branche!"

Schlüsselposition attestiert

Eine Innovationsmesse, auf der drängende Zukunftsfragen besprochen werden – so beschrieb Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung die GaLaBau mit ihrem Fokusthema. Keynote-Speaker und Meteorologe Sven Plöger attestierte dem Garten- und Landschaftsbau in diesem Zuge eine Schlüsselposition im Kampf gegen den Klimawandel, der gute politische Unterstützung braucht.

Timo Pott (Geschäftsführer bei HanseGrand) zur Messe: "Die GalaBau 2022 war für uns ein voller Erfolg mit vielen spannenden Menschen und Diskussionen. Unsere nachhaltigen Klimabaustoffe im Wegebau treffen den Nerv der Zeit." Foto: Alexandra Westermann

Als ideeller Träger der GaLaBau zieht auch der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) ein positives Resümee. "Wer hätte gedacht, dass diese GaLaBau 2022 so ein Riesenerfolg wird? Ich spreche nicht nur für den BGL als ideellen Träger, sondern sicher auch für viele Kolleginnen und Kollegen, wenn ich sage: Diese GaLauBau hat mit ihrer mitreißenden Atmosphäre, mit dem beeindruckenden neuen BGL-Auftritt 'Zukunft grüner Lebensräume' und mit den vielen, nachhaltigen Produkten und Trends für den GaLaBau neue Maßstäbe gesetzt! Wir konnten hier endlich wieder viele wertvolle Kontakte persönlich erneuern und festigen – und durften endlich wieder erleben, wie wertvoll und unersetzlich die GaLaBau als Motor und Impulsgeberin für unsere Branche ist. Diese vier Tage haben Aufbruchsstimmung und Optimismus aus unserer Branche in die Welt gesandt. Herzlichen Dank an die NürnbergMesse und das gesamte Team im Haus der Landschaft für diese perfekte Veranstaltung!", so Lutze von Wurmb, Präsident des BGL.

Bilanz fällt positiv aus

Die Bilanz der GaLaBau kann sich sehen lassen: Rund 62.000 Besucher aus 76 Ländern nahmen an der GaLaBau teil, darunter Entscheider und Mitarbeiter aus Garten- und Landschaftsbaubetrieben, Vertreter aus Kommunen, Landschaftsarchitekten sowie Motorgeräte-Fachhändler.

1102 Aussteller präsentierten ihre Produkte und Lösungen.

1102 Aussteller aus 33 Ländern präsentierten in 14 Messehallen ihre Neuheiten für das Planen, Bauen und Pflegen mit Grün, neben Deutschland (834) allen voran aus den Niederlanden, Italien, Österreich, Polen und Frankreich. Rund 93 Prozent bewerteten laut der Messe Nürnberg den Gesamterfolg ihrer Messebeteiligung positiv und erreichten ihre wichtigsten Zielgruppen. Entsprechend hoch sei mit über 90 Prozent die Absicht, auch 2024 auf der GaLaBau wieder auszustellen.



Persönliche Weiterbildung fokussiert

Auf der GaLaBau 2022 gab es abermals zahlreich Gelegenheit für die persönliche Weiterbildung und den Austausch mit Experten. Zu den vielfältigen thematischen Highlights gehörten das neue Forum "Digitalisierung@GaLaBau" mit mehr als 30 Vorträgen und vier Expertenpanels, die die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf Effizienz und Produktivität im Unternehmen praxisnah aufzeigten. Weiterhin waren beispielsweise die Sonderschau "Spielplätze sind systemrelevant!" in Halle 1, das Vortragsforum Landscape Talks in Halle 2, und der Gemeinschaftsstand "Innovation made in Germany" Publikumsmagneten.

Toni Kiesel (Geschäftsführender Gesellschafter Kiesel, r.) und Gökmen Durak (Vertriebsleiter Kiesel Süd, l.) übergaben den ersten Bagger der P-Line-Reihe an Matthias Saum (Geschäftsführer bei Paul Saum Garten- und Landschaftsbau). Foto: Kai-Werner Fajga Sebastian Brink (Geschäftsführer bei der Richard Brink GmbH& Co KG) vor der Pflanzwand "Adam", einer Neuheit im Produktprogramm: "Die Pflanzwand 'Adam' ist die geeignete Lösung zur großflächigen Fassadenbegrünung in modularer Bauweise. Damit fertigen wir den horizontalen Garten." Foto: Alexandra Westermann "Die Qualtität der Besucheranfragen ist sehr hoch und unser Stand ist gut besucht", fasste Tobias Schneble (Prokurist bei Altec) das Geschehen in Nürnberg zusammen und fügte hinzu, dass er auch den Drei-Jahres-Turnus der Messe als passend empfindet. Foto: Kai-Werner Fajga "Es ist verdammt viel los", bewertete Steffen Bayha (Geschäftsführer von Münz Fahrzeugbau) den Besucherandrang positiv und freute sich besonders über den GaLaBau-Innovationspreis, der ihm für das neue AKA-Abrollkippermodell überreicht wurde. Foto: Kai-Werner Fajga "Die GaLaBau ist unsere Hausmesse, es läuft gut", informierten Antje Nickl (l.), die bei Vermeer für Marketing zuständig ist, und Kai Rademacher (Verkaufsleiter Deutschland Norwest Umwelttechnik). Besonders stolz ist das Team über die neue Kooperation zu E-Mini-Kompaktladern mit Conmeq. Foto: Kai-Werner Fajga "Die GaLaBau ist eine der wichtigsten Messen für uns, die Besucher haben sehr konkrete Bedarfe angemeldet", verriet Sarah Rupperath (Marketing Managerin bei JCB) im Bild mit Carsten Butt (Verkaufsleiter Baumaschinen bei JCB). Foto: Kai-Werner Fajgaa "Neu ist unsere Verlegemaschine VM-X-Pavermax, die wir seit April im Programm haben", informierte Marketingreferentin Clara Schäfer von Probst und ergänzte: "Wir freuen uns sehr, dass wir wieder direkt mit Kunden sprechen können." Foto: Kai-Werner Fajga

Zulauf verzeichneten trotz regenreicher Messetage wieder die Aktionsflächen im Außenbereich, allen voran die neue E-Mobility Area. Anlaufstelle für Landschaftsarchitekten war erneut die Halle 3A, wo sie am Stand des Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (bdla) ein hochwertiges Fachprogramm erwartete. Bereits am Vortag der GaLaBau nahmen rund 70 Motorgeräte-Fachhändler am Vortrags- und Networking-Format "Motoristen im Gespräch" teil.

Die nächste GaLaBau findet turnusgemäß vom 11. bis 14. September 2024 im Messezentrum Nürnberg statt.