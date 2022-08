Nürnberg (ABZ). Einander wieder persönlich begegnen und neue Kontakte gewinnen, Produkte testen und Lösungen finden, Ideen austauschen und Wissen erweitern – das und mehr bietet die GaLaBau. Die 24. Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume findet vom 14. bis 17. September 2022 im Messezentrum Nürnberg statt. In 14 Messehallen zeigen rund 1100 ausstellende Unternehmen, Dienstleister und Organisationen aus 34 Ländern ihre Neuheiten. Im Fokus der Fachmesse steht das Thema „Gemeinsam klimafit in die Zukunft“: Ansätze und Ideen rund um den Klimaschutz werden auf der Messe als DER GRÜN-BLAUE PFAD sichtbar.

Die 24. Internationale Leitmesse für Urbanes Grün und Freiräume findet vom 14. bis 17. September 2022 im Messezentrum Nürnberg statt. Foto: NürnbergMesse

„Nach einer langen Zeit ohne persönliche Begegnungen ist die Vorfreude auf die GaLaBau sowohl bei uns Messemachern als auch bei unseren Ausstellern riesig! Wir alle freuen uns auf das Wiedersehen mit alten Bekannten und das Knüpfen neuer Geschäftsbeziehungen, auf Inspiration und Ideenaustausch“, so Stefan Dittrich, Leiter GaLaBau bei der NürnbergMesse. „Die Messebesucher möchten Maschinen und Geräte in Aktion erleben, vergleichen und testen. Nur die Präsentation vor Ort vermittelt ein Gefühl für Produkte und Materialien. In den letzten vier Jahren wurden zahlreiche Innovationen entwickelt und viele Neuheiten auf den Markt gebracht. All das wollen unsere Aussteller endlich vorstellen.“

Beste Aussichten für die grüne Branche in Deutschland

Laut der Jahresstatistik 2021 des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL), ideeller Träger und Gründungsvater der GaLaBau, weisen alle wichtigen wirtschaftlichen Kennzahlen weiterhin eine positive Entwicklung auf. Das wachsende Bedürfnis nach mehr lebendigem Grün hat auch günstige Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung der GaLaBau-Branche. Der Umsatz der Betriebe stieg um über drei Prozent auf 9,68 Milliarden Euro (2020: 9,38 Milliarden Euro). Die Tendenz ist weiter steigend. Auch die Zahl der Beschäftigten sowohl bei jungen Menschen, als auch bei Fachkräften und anderen Mitarbeitenden wuchs auf mittlerweile über 129.000 (2020: 123.678).

Der Ausbau der grünen Infrastruktur in den Städten, die Erhöhung der geeigneten Baumbestände, die Entwicklung klimastabiler Pflanzen und die Verbreitung nachhaltiger, ressourcenschonender Gartenkonzepte – all dies ist wesentlich, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Die grüne Branche leistet hier bereits einen großen Beitrag. Um die Themen zu vertiefen, vereint sich die Garten- und Landschaftsbau-Community in Nürnberg zum ersten Mal unter dem Motto „Gemeinsam klimafit in die Zukunft“. Das Fokusthema der GaLaBau 2022 nimmt eine zentrale Rolle im gesamten Messegeschehen ein, und wird vor Ort als DER GRÜN-BLAUE PFAD abgebildet. Flaggen kennzeichnen entsprechende Flächen und die Stände der Aussteller, die sich mit ihren Lösungen beteiligen; auch im gedruckten Messebegleiter, in der Online-Aussteller- und Produktdatenbank und der App finden sich Wegweiser. Die Vorträge in den verschiedenen Foren und weitere Programmelemente rund um die klimafitte Zukunft sind ebenfalls Elemente des GRÜN-BLAUEN PFADs.

Know-how Gewinn, Networking und die Zukunft mitgestalten

Neben dem großen Produktspektrum bietet die GaLaBau auch 2022 wieder ein attraktives Rahmenprogramm. Bereits am Vortag der GaLaBau treffen sich zahlreiche Motorgeräte-Fachhändler zu ihrem Kommunikationsforum und Workshop „Motoristen im Gespräch“. Der BGL präsentiert sich in der Halle 3A unter dem Motto „Zukunft grüner Lebensräume“. Dort lädt auch das GaLaBau Experten-Forum Garten- und Landschaftsbauer zu 15-minütigen Impulsvorträgen und Präsentationen aus den Bereichen Hausgarten und öffentliches Grün, Regeln und Normen sowie Betriebswirtschaft zum Zuhören und Mitdiskutieren ein. Das Nachwuchs-Areal GaLaBau CAMP bietet jungen Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtnern Möglichkeiten, sich über Berufsperspektiven zu informieren – genau wie die neue GaLaBau Jobbörse online und vor Ort. Auf dem Gemeinschaftsstand „Innovation made in Germany“, gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), stehen 30 junge innovative Unternehmen und neue Herstellerfirmen aus Deutschland im Mittelpunkt. Hier knüpfen die jungen Firmen erste Kontakte mit künftigen Kunden und präsentieren Produktneuheiten und Innovationen, von digitalen Konzepten und Tools für die nachhaltige Baustellen- und Baustoff-Optimierung, über Innovationen für Baumbewässerung, Rollrasenverlegung oder Naturpoolpflege, bis hin zu beleuchteten Zaunsystemen, nachhaltiger Pflanzenerde und wasserspeichernden Panels für die Dachbegrünung.

Digitale Praxis live erleben

Zum ersten Mal findet auf der GaLaBau 2022 das Forum Digitalisierung@GaLaBau statt. Mehr als 30 Vorträge und vier Expertenpanels zeigen die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf Effizienz und Produktivität im Unternehmen auf. Praktiker aus der GaLaBau-Branche stellen digitale Strategien und Lösungen vor, die sie erfolgreich umgesetzt haben.

Neben den Neuerungen bleiben zur GaLaBau 2022 bewährte Formate der vergangenen Jahre bestehen. Der Bundesverband der Spielplatzgeräte- und Freizeitanlagen-Hersteller e. V. (BSFH) veranstaltet zusammen mit dem Fachmagazin „Playground@Landscape“ und der ISP GmbH – Institut für Sportstättenprüfung die Sonderschau mit dem diesjährigen Motto „Spielplätze sind systemrelevant!". Angegliedert sind die GaLaBau Landscape Talks, die sich unter den Leitthemen „Spielplatzsicherheit aktuell“ sowie „Bewegung in der Stadt“ der Wissensvermittlung widmen. Landschaftsarchitekten und Fachplaner erwarten praxisnahe Vorträge über die Möglichkeiten rund um die grüne Stadt von morgen.

Auch für Golfplatzmanager und Greenkeeper hat die GaLaBau erneut viel zu bieten. Bei der zentralen Anlaufstelle „Meeting Point Golf“ finden sie eine umfassende Präsentation von Maschinen und Geräten zur Rasenpflege, sowie Saatgut, Substrate und innovative Bewässerungssysteme von Ausstellern, die sich auf Bau, Pflege und Management von Golfanlagen spezialisiert haben.

Auf dem Areal Baumpflege LIVE können sowohl professionelle Baumpfleger und -kletterer als auch Interessierte in Vorträgen mit Tipps und Anregungen zur Baumpflege, Produktvorführungen und Diskussionen mehr über die Bedürfnisse des Baumes erfahren. Interessierte Besucher dürfen sich außerdem wieder auf Livedemos „Baumklettern“ am Rigg freuen.

Outdoor-Highlights: Landschaftsgärtner-Cup und Aktionsflächen

Auch 2022 findet der deutschlandweite Berufswettbewerb Landschaftsgärtner-Cup im Messepark der GaLaBau statt. Am 15. und 16. September werden die besten Landschaftsgärtner-Azubis der Länder zusammenkommen, um ihr fachliches Können unter Beweis zu stellen und das Deutsche Meisterteam zu werden.

Die Aktionsfläche am Silbersee im Volkspark Dutzendteich wird wiederum ein zentraler Treffpunkt für Live-Vorführungen von Pflege- und Bodenbearbeitungsmaschinen auf echten Rasenflächen und Böden sein. Auf der Aktionsfläche darf natürlich selbst gebaggert, gebuddelt oder getrimmt werden. Als neuer Teil der Aktionsflächen stellt das Thema E-Mobility rund um den weltweit ersten Audi charging hub auf dem Gelände der NürnbergMesse ein wesentliches Programmelement entlang des GRÜN-BLAUEN PFADs dar. Zu sehen sind auf der Teststrecke unter anderem neu entwickelte Bau- und Pflegemaschinen sowie Kommunalfahrzeuge mit Elektroantrieb, die den Besuchern das Potential der E-Mobilität im GaLaBau live demonstrieren.