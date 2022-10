Asbach-Bäumenheim (ABZ). – Die Tage sind gezählt und es ist endlich wieder so weit – die bauma in München darf stattfinden. Darüber freut sich wohl nicht nur das Unternehmen Geda GmbH aus dem bayerischen Asbach-Bäumenheim, sondern es freuen sich auch Besucher und andere Aussteller.

Im Bereich Logistik und Transport von Material auf der Baustelle können die Materialaufzüge ein wichtiges Hilfsmittel bieten. Fotos: Geda Der Geda 1500 Z/ZP F kann laut Hersteller bis zu einer Förderhöhe von 12 m freistehend gefahren werden kann.

Besonders nach dieser langen Pandemie ist es umso erfreulicher, langjährige Partner, Kunden und sogar "Freunde" persönlich auf der Messe zu treffen, teilt das Unternehmen mit. Die alle drei Jahre in München stattfindende bauma ist für dieses mehr als nur die weltgrößte Messe der Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinenindustrie – sie ist der Herzschlag der Branche. Seit fast 60 Jahren ist der Bau- und Industrieaufzugshersteller Geda auf dieser Messe vertreten und kann wohl als "Urgestein" bezeichnet werden, resümieren die Verantwortlichen. Umso enttäuschender wäre es gewesen, wenn dieser Schauplatz zur Präsentation wegweisender Innovationen nicht hätte stattfinden können. Zwar habe die Pandemie gezeigt, wie wichtig voranschreitende Digitalisierung ist, jedoch könne diese eine Messe wie die bauma in keinem Fall ersetzen.

Zu finden ist der Geda-Messestand und das Team-Geda wie gewohnt auf dem Freigelände Stand FS.1004/1. Gespannt dürfen die Besucher auf die gesamte Bandbreite der Höhenzugangstechnik am Bau sowie die modernsten Aufzuglösungen für den Industriesektor sein. Die seit nunmehr als 90 Jahren am Markt bekannten und bewährten Geda-Produkte in der Original-Qualität "Made in Germany", so das Unternehmen.

Außerdem setze Geda mit einem umfassenden Digital-Angebot neue Maßstäbe in der Bauaufzugbranche und stelle diese auf dem Messestand ausführlich vor. "Um das Motto komplett zu machen, dürfen wir vorab berichten, dass das Thema vitual eine große Rolle spielt und für einige überraschte Gesichter auf der Messe sorgen wird: "Feel The Reality – virtual.digital.original".

Highlight 1: virtual

Die bauma ist für das Unternehmen Geda nach eigenem Bekunden die mit Abstand bedeutendste Messe mit einer immensen Wirkung in die ganze Welt. Hier treffe sich die gesamte Branche und es würden die Innovationen präsentiert, welche die kommenden Jahre prägen würden. Die Möglichkeiten, die ein Event wie die bauma bieten, können nur alle drei Jahre ausgenutzt werden, so die Verantwortlichen.

Um eine weitere Möglichkeit zu schaffen mit dem nationalen und internationalen Publikum konstruktiv und produktiv zu kommunizieren, hat Geda eine optimale Alternative geschaffen, teilt das Unternehmen mit: "Als mittelständisches Unternehmen greifen wir Zukunftsthemen gerne auf und freuen uns, im Rahmen der bauma 2022 eine neue Innovation vorstellen zu dürfen. "Feel the reality" heißt es dieses Jahr an unserem Geda-Messestand. Eine interaktive und virtuelle Umgebung wird mit allen Facetten der Wahrnehmung dargestellt. Alle Besucher dürfen gespannt sein, was genau sich dahinter verbirgt und selbst testen, wie sich "die andere Realität anfühlt". Ein enormer Aufwand wurde betrieben um dieses Thema auf einer Messe wie der bauma, die kaum seinesgleichen findet, gebührend zu präsentieren."

Highlight 2: digital

Sogar bis in das diesjährige Geda-bauma-Motto 2022 hat es das Thema geschafft. Das zeigt wohl deutlich, wie wichtig dem mittelständischen Industrie- und Bauaufzughersteller aus Asbach-Bäumenheim fortlaufende Digitalisierung ist. Als innovatives Maschinenbauunternehmen werden die Möglichkeiten und die zukunftsträchtigen Chancen gesehen, welche die Digitalisierung für das Unternehmen bietet, so die Verantwortlichen. Vor allem die Pandemie habe gezeigt, wie unabkömmlich es ist, sich diesen Wegen nicht zu verschließen und immer mit dem Stand der Technik zu gehen. Für die bauma gibt es eine Besonderheit vorzustellen: Das neue Geda Central. Die Digitalisierung in der Baumaschinenbranche ist schon lange nicht mehr wegzudenken, betont das Unternehmen. Mit Geda Central biete Geda seinen Kunden eine Plattform mit praktischen, digitalen Tools rund um ihre Aufzüge.

Mit nur einem Benutzer können demzufolge bequem alle Geda-Dienste genutzt werden. Vorgestellt wird der integrierte Geda Installation Designer: das Online-Berechnungstool für Verankerungs- und Bodenkräfte. Schnell und einfach könne der individuelle Aufbau eingegeben werden und so die optimale Aufbaukonfiguration für das jeweilige Projekt gefunden werden. Ein weiterer Teil von Geda Central ist das Geda BIM Center (Building Information Modelling). Hierbei handelt es sich um einen Prozess, der über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks informiert, eine vernetzte Planung erstellt und die Zusammenarbeit verschiedener Gewerke ermöglicht. Für die optimale digitale Planung des Bauwerks wird ein umfangreiches Programm an Gerätemodellen und Zubehör in verschiedensten Dateiformaten zum Download angeboten.

Bei diesen beiden Features wird es nach Auskunft des Unternehmens aber nicht bleiben. Auf der bauma 2022 wird Geda Central durch weitere Einführungen abgerundet. Die finale Vorstellung wird es direkt auf der Messe geben!

Highlight 3: original

Das Geda Mastsystem der Zukunft: Auch Bewährtes kontinuierlich zu verbessern und so einen Stillstand vermeiden. Das trifft ganz auf die Philosophie von Geda zu, betont das Unternehmen. Bei den Masten werde dieses natürlich auch umgesetzt und stetig hinterfragt. Passend zur bauma 2022 wird Geda ein durchdachtes und zukunftsweisendes Mastkonzept präsentieren. Alle Informationen rund um diese Innovation werden am Messestand präsentiert und das Geda-Team steht bereit, um alle Fragen zu beantworten, machen die Verantwortlichen deutlich.

Der neue Geda 1500 Z/ZP F: Ist aufgrund architektonischer Bedingungen, Glasfassaden oder den aktuellen Baustellengegebenheiten, keine Verankerung möglich? Für dieses Problem hat Geda nach eigenem Bekunden im Jahr 2022 eine ganz neue Lösung entwickelt: Der Geda 1500 Z/ZP F. Das F steht für "freistehend", was bedeutet, dass bis zu einer Förderhöhe von 12 m freistehend und somit ohne zeitaufwendige Verankerungen gefahren werden kann. Die Zeitersparnis beim Aufbau ist daher einer der bedeutendsten Vorteile des Geda 1500 Z/ZP F.

Die Kernkompetenzen der bewährten Geda-Transportbühnen sind nach Angaben des Herstellers auch bei der freistehenden Variante integriert und so kann das Gerät auf den verschiedensten Baustellen unerlässlich werden. Geda hat bei der Konzeption nicht nur den vertikalen Transport begutachtet, sondern hat Wert auf den kompletten Einsatz auf der Baustelle gelegt. Hier ist ein großes und wichtiges Thema der Transport an und zu der Baustelle. Dieser muss praktikabel und für jedermann umsetzbar sein, so wurde das Fundament so ausgelegt, dass dieses von einem gewöhnlichen Lkw transportiert werden kann. Gefahren wird an zwei Masten, welche ein stabiles Fahrverhalten gewährleisten, erklärt das Unternehmen. Hier kommt der Geda UNI-X-Mast zum Einsatz. Auch dieser kann am Messestand begutachtet werden.

Der neue Geda Multilift P22: Schon seit 15 Jahren ist die Geda-Multilift-Reihe auf dem Markt etabliert. Die Personen- und Materialaufzüge haben besonders die skandinavischen Länder erobert und erfreuen sich nach Angaben des Unternehmens auf den verschiedensten Baustellen großer Beliebtheit. Bisher umfasste die Serie vier Geräte für den temporären Bereich (Geda Multilift P6, Geda Multilift P12, Geda Multilift P18 und Geda Multilift P22). Auch für den permanenten Bereich gibt es die passende Multilift-Lösung, welche laut Hersteller sämtliche Anforderungen für die Beförderung von Personen und Material auf Baustellen oder im Industriesektor auch unter den schwierigsten Bedingungen ermöglichen. Rudolf von Bennigsen-Foerder: "Stillstand ist Rückschritt": Deshalb wird auf der bauma 2022 eine neue und komplett überarbeitete Version des Geda Multilift P22 vorgestellt. Nicht nur optisch setze dieses Gerät neue Maßstäbe.

Neuheiten im Bereich der Etagensicherungstür: Eine weitere Überraschung wird nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Etagensicherungstüren sein, teilt das Unternehmen mit. Bei einer der beiden war der Gedankenansatz "rundum sorglos". Nach diesem Motto wurde eine optimierte und noch einfacher zu verwendende Etagensicherungstüre entwickelt, um den Marktanforderungen gerecht zu werden. Schnelle Installation, ein hohes Maß an Sicherheit und die Erfüllung aller relevanten Normen haben hier die größte Rolle gespielt, erklärt das Unternehmen. Für ein neues Marktsegment wurde eine weitere Türe entwickelt. Hier wurde der Einsatz in speziellen Umgebungen fokussiert. Hier ist es oftmals wichtig, spezielle Türe anzubieten und trotzdem das Thema Sicherheit, Effizienz und Handhabung nicht außer Acht zulassen. Beide Türen können an dem Messestand begutachtet und getestet werden.

25 Jahre Transportbühne: Zum Jubiläum bekommt die Transportbühnen-Familie laut Geda Zuwachs. Kraftvoll, komfortabel und innovativ lässt sich dieses Gerät laut Hersteller beschreiben. Neue und besondere Features mit einer optimalen Traglast zeichnen dieses Gerät aus. Zur bauma 2022 wird das Geheimnis endlich gelüftet und das Gerät wird am Messestand präsentiert.

Die Logistik im Gerüstbau optimieren: Täglich beschäftigt sich die Gerüstbau-Branche mit den unterschiedlichsten Herausforderungen. Bei vielen Problemen der Branche wie steigender Fach- und Hilfskräftemangel, hohe Auflagen bei Sicherheit und Arbeitsschutz, wachsende Sensibilisierung für Personal- und Gesundheitsthemen sowie die Logistik und Transport von Material auf der Baustelle, können die Materialaufzüge ein wichtiges Hilfsmittel bieten, ist sich das Unternehmen sicher. Sie sind vielseitig einsetzbar, schnell montiert und das Gerüstmaterial wird sicher und zügig nach oben und unten befördert. Die Entlastung der Mitarbeiter zahle sich in vielen Bereichen aus.

Auf der bauma 2022 möchte Geda eine besondere Anpassung der relevanten Materialaufzüge vorstellen. Es wurde die optimale Logistik am Bau priorisiert und so eine umfangreiche Adaption vorgenommen. Wie bei allen Neuentwicklungen habe Geda nicht nur den vertikalen Transport begutachtet, sondern die komplette Baustellenlogistik ins Auge gefasst, um so das praktikabelste Ergebnis zu erhalten. In enger Zusammenarbeit mit erfolgreichen Gerüstbauunternehmen wurden demnach der Bedarf und die Wünsche am Markt recherchiert und eine zukunftsweisende Innovation entwickelt.

Think Big – Geda live dabei

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Messe München Jahr 2022 bereits zum vierten Mal das erfolgreiche Schüler- und Studenten-Event "Think Big!". Das Programm bietet jungen Leuten ein umfassendes Angebot mit spannenden Mitmach-Aktionen, um technische Berufe hautnah zu erleben. Ziel der Initiative ist es, junge Menschen für Technik und die Bau- und Baustoffmaschinenindustrie zu begeistern. Daher steht das gesamte ICM Foyer während der bauma 2022 im Zeichen von Ausbildung, Studium, Karriere und Beruf: Beratung und Tipps sowie Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern inklusive.

Als eines der Partnerunternehmen nimmt Geda nach eigenen Angaben mit verschiedenen Aktionen am Programm teil. Bei "Werkstatt live" wird zu jeder vollen Stunde mit dem Moderatoren-Team Ina und Mike live an einer Geda-Transportbühne geschraubt. Auf dem Geda-Stand können die Schülerinnen und Schüler an einem Flipper, der von Geda-Azubis aus den verschiedenen technischen Ausbildungsberufen entworfen und gebaut wurde, bei einem spannenden Match gegeneinander antreten und Preise gewinnen. An einem Aufzugmodell wird das Programmieren einer Steuerung demonstriert. Bei allen Fragen rund um die Themen Ausbildung, Studium oder Praktikum stehen neben den Auszubildenden auch die Geda-Ausbildungsexperten während der gesamten Messezeit zur Verfügung.