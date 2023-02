"Die Flüsse und Kanäle mit ihren über 700 Wehren, Schleusen und Hebewerken, Talsperren und Brücken in Deutschland werden seit Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren", teilten Gewerkschaft und Verband am Montag mit. Sie forderten die Bundesregierung in einem gemeinsamen Positionspapier auf, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), die für Erhalt und Ausbau der Flüsse und Kanäle zuständig ist, personell und finanziell besser auszustatten. "Der aktuelle Haushaltsansatz der rot-gelb-grünen Bundesregierung reicht nicht einmal aus, um den Substanzverlust der Infrastruktur zu stoppen", teilten Verdi und BDB weiter mit. "Der drohende Systemkollaps an den Bundeswasserstraßen mit allen ökologischen und ökonomischen Konsequenzen muss verhindert werden." Es brauche eine "flexible Finanzausstattung von mindestens" 2 Milliarden Euro. Der jahrzehntelange Substanzverlust müsse gestoppt und bauliche Anlagen länger der Flüsse und Kanäle saniert und ausgebaut werden.

