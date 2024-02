Karlsruhe (ABZ). – Acht Jahre nach Erhalt ihrer ersten Genie SX-180 Teleskoparbeitsbühne auf den Platformers' Days 2015 hat Gräber Rentals eine neueSX 180 "Super Boom" in Empfang genommen – um sie auf den Platformers' Days 2023 auf dem Genie/ATG/BSI Stand zu präsentieren, die in Karlsruhe stattfanden.

Bei der Übergabe der Genie SX-180 (v. l.): Jacco de Kluijver (Genie VP Regional Product Management), Thomas Gebhardt (Geschäftsführer Gräber Rentals), Alexander Gräber (Inhaber von Gräber Rentals) und Markus Bandura (Territory Sales Manager für Deutschland/Österreich/Schweiz). Foto: Genie

Die erstmals auf der Münchener bauma 2013 vorgestellte SX-180-Teleskoparbeitsbühne bietet die größte Arbeitshöhe im Genie-Sortiment, wie der Hersteller betont. Zehn Jahre nach ihrer Einführung sei die SX-180 durch ihre überzeugende Produktivität, ihre hohe Qualität, ihre guten Transportabmessungen und ihr wartungsfreundliches Design nach wie vor eine bevorzugte Bühne für anspruchsvolle Einsatzszenarien. Die neue Arbeitsbühne ist bereits die fünfte vom Typ SX-180 im Gräber-Fuhrpark. Das hauptsächlich in den Regionen Süddeutschland, Schweiz und Österreich tätige Unternehmen hat seine Flotte um vier weitere Genie Super Booms erweitert, da die 2015 erworbene SX-180 mit Qualität, Zuverlässigkeit und ausgezeichneter Leistung im Einsatz überzeugte.



"Aufgrund der guten Auslastung unserer ersten SX-180 sowie der steigenden Nachfrage im Gewerbe- und Kraftwerksbau haben wir uns entschieden, unser Portfolio im Bereich der Großgeräte zu erweitern – und die SX-180 Teleskopbühne ist das perfekte Modell für dieses Wachstum, die Bühnen sind europaweit für unsere Kunden im Einsatz", erklärt Alexander Gräber, Inhaber von Gräber Rentals. "Genau wie im Jahr 2015, als wir die erste SX 180 bei den damaligen Platformers' Days in Hohenroda übernommen hatten, waren auch heute die Transportabmessungen für uns kaufentscheidend. Im Detail: die kürzere Transportlänge und das geringere Eigengewicht. Weitere Gründe sind die gute Genie-Produktqualität, Laufleistung, geringe Ausfallrate und der gute Ausbau des Genie Servicenetzwerkes in Zusammenarbeit mit den autorisierten Händlern ATG Lift GmbH aus Bietigheim-Bissingen und BSI GmbH aus Dortmund, fühlen wir uns sehr gut betreut und haben immer schlagkräftige und schnelle Hilfe vor Ort." Trotz ihrer Reichweite – mit ihrem Korbarm deckt die SX-180 einen Arbeitsbereich von 90 600 m³ ab – ist sie durch ihr einziehbares Chassis, ihre kompakten Abmessungen und eine Allradlenkung zugleich wendig, verspricht Genie. Mit nur 24 948 kg sei die SX-180 Teleskoparbeitsbühne zudem die leichteste in ihrer Reichweitenklasse. Zusammen mit den kompakten Maschinenabmessungen spart dieses Gewicht Transportkosten und macht sie zur Alternative zu Lkw-Arbeitsbühnen oder Kranen, die normalerweise inklusive Bediener gemietet werden müssen. Die SX-180 verfügt über eine maximale Arbeitshöhe von 56,86 m, eine seitliche Reichweite von bis zu 24,38 m, eine uneingeschränkte Tragfähigkeit von 340 kg und einen 3,05 m langen Korbarm. Darüber hinaus bietet die SX-180 als einzige Arbeitsbühne in ihrer Reichweitenklasse einen horizontalen Korbarm-Schwenkbereich von 60°. Das ermöglicht dem Hersteller zufolge eine präzisere Positionierung und erweitert den Arbeitsbereich seitlich um weitere 7,6 m, ohne dass die Maschine umgesetzt werden muss – ein erneuter Beleg ihrer bemerkenswerten Produktivität.