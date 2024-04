Dungannon/Nordirland (ABZ) – "Schwer ist leicht was!" lautet ein bayerisches Sprichwort. In Bezug auf Backenbrecher könnte man sagen: Es ist schwerer, eine leichte Maschine zu bauen, als eine schwere. Powerscreen hat es sich eigenen Angaben zufolge nicht leichtgemacht.

Made by Powerscreen: Der neue Premiertrak 450 im Basaltsteinbruch. Der Backenbrecher wird sein Vorgängermodell Premiertrak 400X ablösen. Zahlreiche Optimierungen führten zu einer um 28 Prozent höheren Brechkraft bei nur geringem Zuwachs an Gewicht, so der Hersteller. Zu den konstruktiven Veränderungen zählen unter anderem die Verstärkung des Aufgabetrichters, die Verbesserung der Vorabsiebung, der Einsatz größerer Lager sowie eine Verstärkung der Brechkammer. Foto: Powerscreen

Ganze fünf Jahre investierte der irische Hersteller in die Weiterentwicklung seines weltweit bekannten Premiertrak 400, den laut Hersteller meistverkauften in seiner Klasse. Das Warten habe sich gelohnt. PT450 heißt der Neue, er zeige sich mit gesteigerter Leistung, einem gewaltigen Biss und – einem überraschend geringen Zuwachs an Einsatzgewicht. Mit dem Premiertrak 450 präsentiert Powerscreen einen in vielen Details neu entwickelten Backenbrecher mit der Einlaufgröße von 1100 x 700 mm. In Verbindung mit dem Scania Antriebsaggregat der Stufe V bringt es die gesamte Anlage auf ein Gewicht von 49 t.

Sie ist damit nur wenige Tonnen schwerer, als ihre Vorgängerin und gut für einen erhöhten Maximaldurchsatz von bis zu 45082526-ABZ17 t/h. Das Besondere am neuen Premiertrak 450 ist laut Hersteller: Er rückt Hartgestein mit einer Brechkraft von bis zu 500 kN zu Leibe. In der Praxis getestet und optimiert wurde er in zahlreichen Steinbrüchen Nordeuropas. Erste Exemplare des Premiertrak 450 wurden bereits 2023 im Kundeneinsatz gesichtet, seit den Januar 2024 wird er in Serie produziert.

Damit knüpft Powerscreen laut eigener Angabe an die Erfolgsgeschichte des Backenbrechers JW42 an, der seit mehr als 20 Jahren hergestellt wird. Ein weiterer, naher Verwandter im Powerscreen Programm ist der Premiertrak 600, seit fast zehn Jahren ebenfalls in den härtesten Anwendungen im Einsatz. Das technische Design des Brechers, die gesamte Lagerung, die Wellenlagerabdichtung und die Antriebsanordnung wurden bei diesem Brecher gut auf starke Gesteinshärten abgestimmt, so das Unternehmen.



Beim Premiertrak 450 wurden nicht nur Lager und Wellen nochmals verstärkt, auch die Brechkammer selbst wurde optimiert, berichtet der Hersteller. Ihre Auslegung wurde mittels Finite-Elemente-Methode (FEM) berechnet. Dies gelte auch für die Backenträger, die tiefer im Material angeordnet sind. Im Ergebnis soll der Premiertrak 450, bei gleich großem Brechspalt wie sein Vorgänger, eine um 28 % höhere Brechkraft entfesseln können, ohne dass dabei Einbußen an Lebensdauer oder ein erhöhter Verschleiß entstehen würden.

Der neue, robuste Aufgabetrichter und der Brechereinlauf sind dem Hersteller zufolge ebenfalls für anspruchsvolle Aufgaben vorbereitet worden. Der Premiertrak 450 bewähre sich in der Praxis nicht nur im Steinbruch, sondern etwa auch auf der Abbruchbaustelle mit Betonbruch.

Für die Verstellung des Brechspalts könne der Premiertrak 450 entweder mit einer neuartigen hydraulischen Keilverstellung geordert werden oder mit dem bewährten hydraulischen Überlastsicherungssystem.

Viele Funktionen und Features des neuen Premiertrak wurden, wie der Hersteller mitteilt, aus bekannten und bewährten Anlagen übernommen, man kennt sie etwa aus den Premiertrak-Reihen 300, 330, 400 und 600.

Sowohl der Hersteller, als auch Kölsch, als der Powerscreen-Spezialist der ersten Stunde und seit 1989 mit dem Alleinvertriebsrecht von Powerscreen für Süddeutschland, sind laut eigenen Angaben davon überzeugt, dass der neue Premiertrak 450 Anwendern aus den unterschiedlichsten Branchen eine neue Dimension des Brechens eröffnen wird – insbesondere bei Gesteinen und Aufgaben, die auf der Härteskala ganz oben angesiedelt sind.