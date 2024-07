Jettingen-Scheppach (ABZ). – Die steigende weltweite Nachfrage nach sauberer und erneuerbarer Energie hat zu einer starken Expansion der Solarbranche in den letzten Jahren geführt. Neue Technologien, verbesserte Effizienz und sinkende Kosten machen Solarenergie zu einer attraktiven Option für immer mehr Menschen und Unternehmen.

Am Rollgerüst von Altrex lässt sich ein Liftsystem für Solarmodule anbringen. Foto: Altrex

Die Installation von Solarmodulen steigt, um die Module in die entsprechende Höhe zu bringen benötigt es eine effiziente, leichte und sichere Lösung.

Das laut Hersteller revolutionäre Shuttle-Lift-System bietet eine flexible Lösung für die Installation von Solarpaneelen. Mittels seiner Modularität kann der Shuttle entweder mit einem Solar-Set oder einem Carrier-Set ausgerüstet werden. Das Solar-Set ermögliche den sicheren und schnellen Transport von zwei Solarpaneelen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 60 kg auf die Arbeitsplattform. Alternativ soll das Carrier-Set genutzt werden können, um mühelos bis zu 30 kg Material oder Werkzeug zur Arbeitsplattform zu befördern. Die spezielle Konsole des Carrier-Sets ist mit dem Transportboxenträger kompatibel, der auch auf die Konsole des Solar-Sets passt.

Das Shuttle-Lift-System ist kompatibel mit den Altrex-Fahrgerüsten RS TOWER 52, 53 und 55 und kann sowohl mit dem Solar-Set als auch mit dem Carrier-Set verwendet werden. Für die Rollgerüste RS TOWER 51 und 54 sowie MiTOWER und MiTOWER PLUS ist hingegen nur die Anwendung des Shuttle-Lift-Systems mit der Carrier-Set-Ausführung möglich.

Bestehend aus Führungsprofilen, einer leistungsstarken Winde und unterschiedlichen Konsolen, bietet das Shuttle-Lift-System eine effiziente Lösung für den Transport von Ausrüstung und Material. Die unkomplizierte Montage erfolge durch einfaches Klemmen der Führungsprofile an den Sprossen und den Betrieb der Winde mit einem handelsüblichen Akkuschrauber.

Innovativ, effizient und benutzerfreundlich – das Shuttle-Lift-System ist die optimale Lösung für die Montage von Solarpaneelen, so Nicole Asensi, Inhaberin von Profi Steigsysteme. Das Unternehmen vertreibt online seit 14 Jahren professionelle Steigsysteme.

In der boomenden Solarbranche setzt Profi Steigsysteme laut eigener Aussage den Fokus auf den Vertrieb der innovativen Solar-Gerüste. Das Rollgerüst, das ein Solarmodul in nicht einmal 18 Sekunden auf eine Höhe von 6 m befördern kann, revolutioniert die Montage von Solarmodulen, so Asensi.

Die präzise Ingenieurskunst des Solar-Shuttles ermögliche es, die Installation von Solarmodulen schneller und effizienter als je zuvor durchzuführen. Durch die kombinierte Nutzung von Rollgerüsten und dem Solar-Shuttle soll die Montage von Solaranlagen einfacher und sicherer werden. Diese innovative Lösung stelle sicher, dass Unternehmen in der Solarbranche den steigenden Bedarf an nachhaltiger Energieerzeugung effizient und professionell bewältigen können.

Mit der Rollgerüst RS-Tower-5er-Serie in Kombination mit dem Lift und dem Solar Shuttle sollen wegweisende Lösungen für die Solarbranche angeboten werden, die nicht nur die Installation von Solarmodulen vereinfacht, sondern auch die Produktivität steigert.

Der beeindruckende Zeitvorteil, den der Solar-Shuttle bietet, macht ihn zur ersten Wahl für Unternehmen, die in einem wettbewerbsintensiven Markt erfolgreich sein wollen, verspricht das Unternehmen.