Bulle/Schweiz (ABZ). – Die Firmengruppe Liebherr hat im Jahr 2021 nach eigenen Angaben einen Umsatz von rund 11,6 Milliarden Euro erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete das Unternehmen somit insgesamt eine Steigerung um rund 1,3 Milliarden Euro oder 12,6 Prozent. Damit konnte die Firmengruppe beim Umsatz beinahe an ihr bisheriges Rekordjahr 2019 anknüpfen.

Zwar gestalteten sich laut Hersteller die Rahmenbedingungen auch im abgelaufenen Geschäftsjahr für produzierende Unternehmen schwierig.

Ab dem zweiten Quartal 2021 waren demnach verschiedene Rohmaterialien, Komponenten und Elektronik-Bauteile zum Teil nur schwer zu beschaffen. Höhere Preise und Engpässe in den globalen Lieferketten waren die Folge. Trotzdem legte Liebherr beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr deutlich zu.

Die Firmengruppe wuchs in elf ihrer 13 Produktsegmente und in nahezu allen ihren Absatzregionen. Der Umsatz in den Produktsegmenten Erdbewegungsmaschinen, Materialumschlagmaschinen, Spezialtiefbaumaschinen, Mobil- und Raupenkrane, Turmdrehkrane, Betontechnik und Mining betrug insge-samt rund 8 Milliarden Euro und lag damit 17 Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch innerhalb der Europäischen Union, der für die Firmengruppe traditionell stärksten Absatzregion, konnte der Umsatz gesteigert werden. In fast allen EU-Märkten waren laut Liebherr hohe Wachstumsraten zu verzeichnen, wobei sich insbesondere in Frankreich das Geschäft überdurchschnittlich entwickelt hat. Außerhalb der EU war unter anderem im Vereinigten Königreich eine deutliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen.

Die Firmengruppe Liebherr erzielte 2021 ein Jahresergebnis von 545 Millionen Euro und damit einen Wert über dem Niveau vor der Pandemie.

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich auch die Mitarbeiterzahl erhöht. Liebherr beschäftige Ende 2021 insgesamt 49 611 Mitarbeiter.