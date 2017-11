Aicha vorm Wald (ABZ). – In den 90er-Jahren war es die billige Konkurrenz aus Ländern wie China und Indien, die den Granitproduzenten im Bayerischen Wald schwer zu schaffen machte. Während viele Unternehmen ihren Betrieb aufgeben mussten, ist es wenigen wie den Kusser Granitwerken aus Aicha vorm Wald beiPassau gelungen, umzudenken und mit neuen Produkten zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen – insbesondere, weil sie aus dem Naturstein andere Anwendungsmöglichkeiten schufen. Während Werksteinprodukte heute um die ganze Welt gehen, konzentriert sich das 100-jährige, alteingesessene Familienunternehmen mit seinem zweiten Standbein Massenschüttgut auf das Absatzgebiet rund um den Firmensitz im Bayerischen Wald. "Wir haben versucht, der Marktentwicklung in den 90er-Jahren gegenzusteuern und uns auf Brunnenanlagen und entsprechende Technik dahinter konzentriert", so Josef Kusser, der zusammen mit seinem Bruder Georg das Unternehmen mit 120 Mitarbeitern heu-te in der dritten Generation leitet. Herausgekommen ist dabei eine tonnenschwere polierte Granitkugel, die quasi auf einem dünnen Wasserfilm schwebt und Eingangsbereiche wie vor Hotels in den USA oder Russland ziert. Mit den Brunnen in Kugelform ist es gelungen, in einer besonderen Nische Weltmarktführer zu werden – die Granitwerke sind heute ein Beispiel für einen typischen Hidden Champion. Die Anfertigung der Kugel mit einem maximal möglichen Durchmesser von 2,7 m erfordert äußerst genaues Arbeiten – beim Schleifen werden maximal Abweichungen von zwei bis 3/100stel mm toleriert. Sonst kann die Kugel nicht über das Wasser gleiten.



Wegen seiner Materialeigenschaften und Einsatzmöglichkeiten als Treppen, Bodenbeläge oder Fassaden, aber auch wegen seiner Farben und Maserung schätzen Planer und Architekten Granit. "Hinsichtlich der Dichte zeichnet sich das Material durch gleiche Werte wie Aluminium aus, auch wenn der Vergleich natürlich hinkt und sich das Material nicht annähernd so leicht verarbeiten lässt", erklärt der Geschäftsführer. Die Eigenschaften von Granit machte sich das Unternehmen für ein weiteres Produkt zu Nutze und entwickelte daraus vorgespannte Brücken. "Viele denken, dass solche Brücken aus Naturstein mit hohen Kosten zu Buche schlagen, aber aufgrund der längeren Lebensdauer sind sie nicht so schnell sanierungsanfällig wie Brücken aus Beton, der eine geringere Druckfestigkeit aufweist als Granit. Somit rechnen sich Natursteinbrücken schon wieder. Viele Fußgängerbrücken werden in den nächsten Jahren ihr Lebensalter erreicht haben. Hier gibt es einen großen Sanierungsbedarf, den wir bedienen wollen", erklärt der Firmenchef. In Paderborn führen bereits seit 2016 drei solcher Brücken die Fußgänger über die Königs- und Marienstraße im Stadtzentrum. Sie setzen sich aus verklebten Granitblöcken zusammen, die mit Stahlgliedern verspannt wurden.