Rastatt (ABZ). – Die GaLaBau-Messe ist in diesem Jahr wieder live vor Ort in Nürnberg und mit ihr Fachpersonen aus allen Bereichen der grünen Branche. Passend zum Messeschwerpunkt "Klimawandel" präsentiert Hauraton an seinem Stand unter anderem aktuelle Produktentwicklungen rund ums Regenwassermanagement. Eine neue Option ist der Einsatz von technischem Filtersubstrat in Versickerungsmulden.